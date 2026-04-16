Disfrutan un antes y un después: los signos que tendrán un cambio profundo en abril
Una concentración planetaria en Aries activa una energía intensa que impulsará decisiones pendientes y abrirá nuevos caminos en lo personal y afectivo.
Un grupo de personas experimentará una transformación radical en sus vidas durante lo que resta de abril. La concentración de planetas como Marte, Saturno, el Sol y Neptuno genera un clima de intensidad que obliga a cerrar ciclos y tomar decisiones postergadas.
Esta energía de cambios impactará de lleno en los signos de fuego y en Libra, quienes encontrarán el momento propicio para redefinir sus caminos. Según los especialistas, la clave estará en aprovechar el impulso planetario para avanzar sobre proyectos que quedaron pendientes.
Cómo afecta la energía de abril a cada signo
La ubicación de los astros activará diversas vibras según el signo del zodíaco, marcando un renacer personal para los siguientes grupos:
Aries (21 de marzo al 19 de abril): Los nacidos bajo este signo sentirán una invitación a dejar de postergar. Es el momento de liderar los cambios necesarios y enfrentarse a situaciones que frenaban su crecimiento.
Leo (23 de julio al 22 de agosto): Deberán usar el impulso de este mes para retomar proyectos estancados. La energía actual les permitirá redefinir su rumbo con mayor claridad y determinación.
Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Experimentarán una renovación interna profunda. El cosmos los empuja a salir de su zona de confort para apostar por nuevas y arriesgadas oportunidades.
Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Para las personas representadas por la balanza, el foco estará en lo afectivo. Es el tiempo adecuado para poner límites, replantear vínculos y elegir nuevos rumbos emocionales.