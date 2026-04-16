Disfrutan un antes y un después: los signos que tendrán un cambio profundo en abril

Un grupo de personas experimentará una transformación radical en sus vidas durante lo que resta de abril. La concentración de planetas como Marte, Saturno, el Sol y Neptuno genera un clima de intensidad que obliga a cerrar ciclos y tomar decisiones postergadas.

Esta energía de cambios impactará de lleno en los signos de fuego y en Libra, quienes encontrarán el momento propicio para redefinir sus caminos. Según los especialistas, la clave estará en aprovechar el impulso planetario para avanzar sobre proyectos que quedaron pendientes.

Los signos que vivirán un antes y un después

Cómo afecta la energía de abril a cada signo

La ubicación de los astros activará diversas vibras según el signo del zodíaco, marcando un renacer personal para los siguientes grupos: