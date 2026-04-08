Horóscopo chino: los 3 signos que tendrán abundancia y un golpe de suerte en abril

Según el horóscopo chino, esta segunda semana de abril de 2026 trae una noticia espectacular para tres signos específicos. Gracias a la energía del mes del Dragón, la plata va a empezar a circular y habrá oportunidades de negocios que no podés dejar pasar.

Si sos Rata, Mono o Gallo, prepará la billetera porque los números se alinearon para que tu cuenta bancaria pegue un salto. Acá te contamos cómo llegará la plata y qué se debe hacer para no espantar a la suerte.

Rata: llega el "salvazo" financiero





Para vos, este ciclo viene con oportunidades inesperadas. Si tenías acuerdos estancados o negocios que no salían, es el momento de que se destraben.

La energía del agua te favorece para cobrar deudas viejas o recibir una propuesta de inversión que te va a dar aire para llegar tranquilo a fin de mes. No duermas con los papeles; firmá lo que tengas pendiente ahora.

Esta segunda semana de abril de 2026 trae una noticia espectacular para tres signos específicos.

Mono: ingenio para "hacer plata rápida"





Tu cabeza va a mil y esta semana eso se transforma en capital. Como sos aliado del Dragón, tu astucia está en el nivel más alto.

Es un momento ideal para las ventas, emprendimientos digitales o cualquier "rebusque" que requiera rapidez de palabra. Si tenés una idea, lanzala ya porque el éxito es casi seguro. Confiá en tu olfato para los negocios rápidos, ahí está la ganancia.

Gallo: reconocimiento y bolsillo lleno





Para el Gallo, la abundancia llega por el lado del trabajo y el prestigio. Es muy probable que recibas un ascenso, una bonificación o un aumento de autoridad que traiga clientes con más billetera.

Tu reputación se renueva y eso atrae mejores pagos. Es el momento de consolidar tu economía y pisar fuerte en tu rubro. Aprovechá tu imagen para negociar un mejor sueldo o una comisión extra.

El consejo final: la suerte está, pero hay que acompañarla con acción. Abril es un terreno fértil para plantar nuevas intenciones y actuar con seguridad. No dejes pasar los trenes que pasan esta semana, porque la energía del Dragón no espera a nadie.