Menú
Seguinos
en vivo
Jueves, 2 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
BUEN AUGURIO

Júpiter en Leo: los 4 signos que tendrán un impulso financiero con nuevas oportunidades laborales

La llegada de Júpiter en Leo será positiva para cuatro signos zodiacales, que vivirán procesos de transformación interna y "buenas vibras" en los proyectos laborales.

LBarrios
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El ingreso de Júpiter en el signo de Leo comenzó el 29 de junio de 2026 y se extenderá hasta el 26 de julio de 2027, marcando un período significativo dentro del calendario astrológico. Este tránsito adquiere una relevancia particular al posicionarse en un signo de fuego asociado con la creatividad, el liderazgo y la expresión personal.

Considerado el planeta de la expansión, la abundancia y el crecimiento espiritual, Júpiter trae consigo oportunidades de evolución en distintas áreas de la vida. Su energía suele potenciar aquello que toca, amplificando tanto los procesos internos como las circunstancias externas.

Los 4 signos más beneficiados por Júpiter en Leo

  • Leo

Para Leo, este será uno de los períodos más relevantes de los últimos doce años. Con Júpiter transitando por su primera casa astrológica, se abrirán múltiples oportunidades vinculadas al crecimiento personal, los estudios, los viajes, las amistades y las relaciones afectivas.

Será una etapa propicia para iniciar proyectos, renovar la imagen personal y explorar nuevos caminos. La energía disponible favorecerá la expresión auténtica y la visibilidad. No obstante, la influencia del Nodo Sur también impulsará procesos de transformación interna. Entre febrero y abril de 2027, podrían cerrarse ciclos importantes del pasado, dando lugar a una versión más alineada con la identidad real.

  • Escorpio

En el caso de Escorpio, la expansión se concentrará principalmente en el ámbito profesional. Júpiter recorrerá su décima casa, asociada con la carrera, el reconocimiento y la proyección pública, lo que puede traducirse en ascensos, nuevas oportunidades laborales y mayor visibilidad.

Durante los primeros meses del tránsito, será clave actuar con estrategia y evitar asumir más responsabilidades de las necesarias. La recomendación es enfocarse en objetivos concretos y priorizar aquellas propuestas que realmente impulsen el crecimiento, evitando el desgaste.

La astrología señala que el paso de Júpiter por Leo representa uno de los eventos más importantes del año dentro del calendario astrológico.&nbsp;
La astrología señala que el paso de Júpiter por Leo representa uno de los eventos más importantes del año dentro del calendario astrológico. 

  • Acuario

Para Acuario, el impacto de Júpiter se hará sentir en las relaciones personales y profesionales. Este tránsito por la séptima casa puede traer encuentros significativos, asociaciones exitosas y la consolidación de vínculos importantes.

También será un momento favorable para cerrar acuerdos y contratos beneficiosos. Al mismo tiempo, algunas relaciones que ya no aportan valor podrían finalizar de manera natural, generando espacio para conexiones más alineadas con los objetivos actuales.

  • Aries

Aries experimentará la influencia de Júpiter en su quinta casa, vinculada con el romance, la creatividad y la autoexpresión. Este tránsito, que ocurre cada doce años, incrementará el carisma, la confianza y el magnetismo personal.

Las personas en pareja podrán vivir una etapa de mayor intensidad emocional, mientras que quienes estén solteros tendrán más oportunidades para iniciar vínculos. Sin embargo, el entusiasmo deberá manejarse con cautela, especialmente entre febrero y abril de 2027, para evitar excesos que puedan afectar otras áreas de la vida.

Esta nota habla de:
1
Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
FARÁNDULA

Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."

2
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."
FARÁNDULA

La drástica decisión que tomó la pareja de Cinzia de "Gran Hermano" tras el terremoto en su país: "Dada la situación en Venezuela..."

Últimas noticias de Astrología