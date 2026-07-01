Júpiter entra en Leo: los 4 signos del zodiaco que vivirán una etapa de éxito financiero

El calendario astrológico suma un nuevo movimiento clave con el ingreso de Júpiter en Leo, un tránsito que no se producía desde hace más de una década y que vuelve a posicionarse como uno de los eventos más relevantes del año.

Este fenómeno comenzó el pasado 29 de junio y se extenderá hasta el 27 de julio de 2027, marcando un período prolongado en el que la energía expansiva de Júpiter se combinará con las cualidades de liderazgo, creatividad y visibilidad propias de Leo.

Según la astrología, este tránsito activa un impulso proactivo en áreas vinculadas al crecimiento personal, el desarrollo profesional y la mejora económica.

Cuáles son los signos beneficiados por el tránsito de Júpiter en Leo





Escorpio



Este signo atravesará uno de los ciclos profesionales más favorables de los últimos doce años. Se abrirá una etapa propicia para liderar proyectos, impulsar emprendimientos propios o incluso realizar cambios laborales significativos. También podrían aparecer ascensos o propuestas con mayor visibilidad pública.

Leo



Como anfitrión del planeta, Leo será uno de los grandes protagonistas de este período. La presencia de Júpiter potenciará su magnetismo personal y fortalecerá sus iniciativas creativas. Además, se espera un impacto positivo en el plano económico, con oportunidades de crecimiento impulsadas también por la influencia de Venus.

Júpiter entra en Leo y permanecerá hasta el 2027. Durante ese período, ciertos signos del zodiaco vivirán grandes períodos de abundancia y crecimiento financiero.

Cáncer



En este caso, el tránsito impactará directamente en el área relacionada con las finanzas. Esto se traducirá en mayores posibilidades de generar ingresos adicionales, evaluar inversiones y ordenar cuestiones patrimoniales. Será un momento adecuado para tomar decisiones económicas con proyección a largo plazo.

Libra



La energía expansiva favorecerá el desarrollo de redes de contacto y vínculos estratégicos. Esto permitirá acceder a nuevas oportunidades profesionales, especialmente en ámbitos colectivos o institucionales. También será una etapa propicia para asumir roles de mayor responsabilidad y visibilidad.