La "Luna de fresa" trae revelaciones: los 4 signos que vivirán momentos de intensidad y culminación

El próximo 29 de junio tendrá lugar la Luna llena en Capricornio, un fenómeno astronómico que también es conocido como "Luna de fresa". Esta denominación proviene de las tradiciones del hemisferio norte, donde coincide con la temporada de cosecha de frutillas silvestres durante el verano.

Desde la mirada astrológica, esta lunación no pasa desapercibida. Se trata de un evento que marca el cierre de un ciclo iniciado en enero de 2026, poniendo en primer plano los resultados obtenidos en estos meses.

La energía capricorniana, asociada a la responsabilidad, la estructura y el mundo material, impulsa a revisar metas, compromisos y logros concretos.

Los 4 signos más impactados por la Luna de fresa

Capricornio





Este signo se encuentra en el centro de la escena con esta lunación. Es un momento propicio para detenerse y evaluar los objetivos planteados a comienzos de año.

La autoexigencia puede intensificarse, por lo que resulta clave reconocer los avances logrados en lugar de enfocarse únicamente en lo pendiente.

Cáncer





La Luna llena activa el área de las relaciones y asociaciones. Se ponen en evidencia dinámicas vinculares que requieren ajustes o definiciones.

Con Mercurio retrógrado en este signo, pueden surgir malentendidos, por lo que se recomienda priorizar la escucha emocional antes de tomar decisiones importantes.

La Luna de fresa trae revelaciones y momentos de evaluación personal para Capricornio, Cáncer, Aries y Libra.

Aries

Los resultados en el plano profesional comienzan a manifestarse, pero también traen cuestionamientos. Este signo podría replantearse si su idea de éxito sigue siendo propia o responde a exigencias externas.

La paciencia será clave, ya que algunos procesos podrían avanzar más lento de lo esperado.

Libra





Las transformaciones en el ámbito familiar y del hogar toman protagonismo. Es un momento para evaluar cómo equilibrar la vida personal con las ambiciones profesionales.

La influencia de Mercurio retrógrado puede generar tensiones o confusiones en la comunicación.

Luna llena en Capricornio: ¿Cómo impacta al resto de los signos?

Tauro





Se cierra un ciclo vinculado a estudios, creencias o proyectos de expansión personal. Pueden concretarse oportunidades relacionadas con viajes o formación.

Géminis





La atención se centra en los recursos compartidos y las finanzas. Es un período adecuado para resolver conflictos económicos o revisar acuerdos importantes.

Leo





La lunación impacta en la rutina, la salud y el trabajo. Se abre una instancia para reorganizar hábitos y priorizar el bienestar integral.

Virgo





Se iluminan los temas ligados al disfrute, la creatividad y los vínculos afectivos. Es un momento para reconocer logros personales y dar lugar al placer.

La Luna llena también impactará en las distintas áreas de la vida de cada signo zodiacal.

Escorpio





Se cierran procesos relacionados con la comunicación. Pueden retomarse conversaciones pendientes con una nueva claridad.

Sagitario





El foco está en la economía personal y el valor propio. Es una etapa para revisar creencias sobre el éxito y el manejo de los recursos.

Acuario

La Luna llena moviliza el mundo interno. Puede aparecer la necesidad de introspección, descanso y conexión espiritual.

Piscis





Se evidencian resultados en proyectos colectivos y vínculos sociales. También surge la necesidad de establecer límites en grupos o amistades.