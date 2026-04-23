Los 5 signos que encontrarán paz y nuevas oportunidades

Días atrás comenzó la temporada de Tauro, que marca una noticia clave para un grupo de signos del zodíaco: tras varias semanas movidas, finalmente encontrarán un momento de necesaria calma.

La ubicación del Sol en Tauro, regido por Venus, favorece el arraigo y la estabilidad. Esta energía permitirá que muchas personas logren soltar situaciones pesadas que venían cargando últimamente.

Tauro: recuperación y decisiones clave

Las personas de Tauro recuperarán su energía vital y la presencia que parecía desaparecida. En esta etapa, los cambios se asentarán de forma gradual, brindando una mayor claridad mental.

Se prevé que durante estas semanas logren concretar una conversación pendiente muy importante. Es un momento ideal para la toma de decisiones que se venían postergando desde hace meses.

Cinco signos contarán con una instancia de calma.

Capricornio y Virgo: creatividad y control profesional





Para Capricornio, se activa la zona de la creatividad y los proyectos personales. Esto podría derivar en un salto importante en sus vidas, con la aparición de oportunidades inesperadas o la materialización de ideas viejas.

Por su parte, Virgo entra en una fase de introspección para analizar pendientes. Tendrán una fuerte sensación de control sobre su camino profesional, lo que se traducirá en una instancia de paz absoluta.

Piscis y Cáncer: comunicación y cierre de ciclos





Piscis verá una mejora sustancial en su comunicación. Se rodearán de las personas adecuadas y podrían recibir propuestas que generen ingresos extra o la valorización de ideas creativas que causarán sorpresa.

Finalmente, Cáncer enfrentará una transformación profunda. Es el momento de cerrar ciclos y dejar atrás lo que impide avanzar. En el entorno laboral, las presiones se suavizan, abriendo un espacio vital para respirar.