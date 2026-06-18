Mercurio retrógrado en Cáncer: qué signos sentirán más su influencia y en qué aspectos de su vida

El fenómeno de Mercurio Retrógrado suele tener muy mala fama por su impacto en la vida cotidiana, especialmente en la comunicación y en la toma de decisiones. En esta ocasión, al transitar el signo de Cáncer, se abre un período en el que la sensibilidad, los recuerdos y la manera de vincularnos pueden sentirse más intensos de lo habitual.

En este contexto, la astrología anticipa que algunos signos del zodiaco podrían percibir con más fuerza estos movimientos energéticos, especialmente en temas ligados a la familia, el hogar y las decisiones personales, mientras que otros estarán tranquilos. Más que hablar de cambios drásticos, se trata de momentos de ajuste, replanteos y situaciones que piden ser miradas con más cuidado antes de avanzar.

¿Cuáles son los signos que más sentirán el impacto de Mercurio Retrógrado?

¿Cuáles son los signos que más sentirán el impacto de Mercurio Retrógrado?

Es una etapa que suele invitar a revisar lo emocional, a frenar un poco el ritmo y a prestar atención a lo que se dice y a lo que no se dice en los vínculos cercanos.

Cáncer

Es el signo más movilizado por este Mercurio retrógrado, ya que el tránsito ocurre directamente en su energía. Se abre un período muy interno, donde todo lo emocional toma más fuerza y aparecen replanteos sobre decisiones personales, vínculos y necesidades que venían cambiando sin demasiado registro. Es una etapa de mucha sensibilidad, ideal para frenar, observar y ajustar lo que ya no se siente en sintonía.

Aries

Este tránsito puede traer revisiones en temas familiares y emocionales. Conversaciones del pasado o situaciones que parecían cerradas podrían volver para ser repensadas desde otro lugar. La clave estará en no reaccionar impulsivamente y tomarse el tiempo de escuchar antes de responder, especialmente en vínculos cercanos.

Capricornio

Se activa con fuerza el área de las relaciones y los acuerdos personales. Es un momento en el que pueden reaparecer temas pendientes en pareja o en vínculos importantes, invitando a revisar dinámicas que necesitan ajustes. Más que avanzar, la energía propone repensar cómo se están construyendo esos lazos.

Libra

La atención se dirige a lo laboral y a los objetivos a largo plazo. Este tránsito puede generar la necesidad de reevaluar metas profesionales o decisiones vinculadas al trabajo, sobre todo si ya no representan lo que realmente se busca construir. Es una etapa para ordenar prioridades.

Géminis y Virgo

Ambos signos, regidos por Mercurio, sienten con más fuerza los efectos del tránsito. Pueden aparecer demoras, malentendidos o la necesidad de repensar ideas, proyectos y decisiones cotidianas. Más que avanzar rápido, el momento invita a revisar, corregir y ajustar detalles antes de seguir adelante.

¿Cómo les irá al resto de los signos con Mercurio Retrógrado?

Tauro

Este Mercurio retrógrado te lleva a poner la atención en la comunicación cotidiana, las ideas y la forma en la que te estás expresando. Pueden aparecer malentendidos, reencuentros con personas del pasado o conversaciones que necesitan ser retomadas con más calma. Es un momento para frenar un poco la impulsividad al hablar y revisar bien la información antes de tomar decisiones o sacar conclusiones apresuradas. La clave estará en ordenar la mente y darle lugar a la escucha.

Leo

Este Mercurio retrógrado te invita a bajar el ritmo y prestar más atención a lo que venías evitando mirar. Pueden aparecer recuerdos, situaciones del pasado o temas emocionales que vuelven para ser procesados desde otro lugar. No se trata de avanzar rápido, sino de entender mejor qué cosas todavía tienen peso en tu interior y cuáles ya cumplieron su ciclo. La introspección va a ser clave para ordenar lo emocional.

Escorpio

Se activa un período de revisión en temas vinculados a estudios, viajes, creencias o proyectos personales de expansión. Algunas ideas que dabas por seguras podrían empezar a cuestionarse, lo que te abre la posibilidad de repensar planes con otra mirada. Más que tomar decisiones definitivas, el momento invita a observar, ajustar y dejar que ciertas respuestas se acomoden con el tiempo.

Sagitario

El foco se traslada a lo económico compartido, acuerdos, deudas o compromisos que involucran a otras personas. Pueden surgir conversaciones pendientes o situaciones que te llevan a replantear cómo manejás ciertos vínculos o recursos. También es un tránsito que puede traer emociones profundas a la superficie, pidiendo mayor claridad antes de actuar.

Acuario

Este tránsito impacta en tu rutina, trabajo y organización diaria. Es posible que sientas la necesidad de reordenar hábitos, cambiar horarios o ajustar la forma en la que administrás tu energía. Más que un momento de grandes avances, es una etapa para corregir detalles, mejorar la eficiencia y encontrar un equilibrio más realista entre obligaciones y descanso.

Piscis

Se activa tu área de la creatividad, el disfrute y los vínculos afectivos. Pueden volver proyectos artísticos o ideas que habías dejado en pausa, así como personas del pasado que reaparecen generando recuerdos o emociones intensas. Es un buen momento para reconectar con lo que te inspira, aunque conviene mantener los pies en la tierra y no idealizar de más.