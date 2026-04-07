Unos mala onda: los 3 signos del zodiaco con pocas pulgas, los que no aguantan a nadie

Hay gente que se levanta con el pie izquierdo y te arruina el día. Según el horóscopo, existen tres signos del zodíaco que tienen el "título" oficial de ser los más difíciles de tratar cuando están de mal humor. No es que sean malos, pero su nivel de exigencia y su poca paciencia los vuelve una bomba de tiempo en la oficina o en casa.

Si tenés que convivir con ellos, prestá atención. El análisis de Mario Godoy para este 7 de abril confirma que, con la influencia de Mercurio, estos tres signos están más "eléctricos" que nunca.

Escorpio: el peligro del silencio y la mirada gélida

Cuando un escorpiano está molesto, no necesita gritar: su silencio te corta el aire. Son sumamente perceptivos y no toleran la mentira. Si sienten que les estás ocultando algo o que sos un "careta", te van a clavar una mirada de hielo y un sarcasmo que te va a dejar pedaleando en el aire.

Consejo: Si lo ves callado y con el ceño fruncido, no le preguntes "qué te pasa". Dejalo solo.

Tres signos del zodíaco que tienen el "título" oficial de ser los más difíciles de tratar cuando están de mal humor.

Capricornio: el "mala onda" de la oficina

Para Capricornio, el tiempo es oro y la incompetencia lo saca de quicio. Su negatividad aparece cuando las cosas no salen como él quiere o cuando siente que el resto está perdiendo el tiempo. Bajo presión, se vuelve frío, crítico y parece que siempre tiene cara de "pocos amigos".

Consejo: No le vayas con vueltas. Sé directo, eficiente y no le hagas perder el tiempo con chismes.

Aries: un volcán a punto de explotar

A diferencia de los otros, Aries no se guarda nada. Su paciencia es cero y, si algo lo irrita, te lo va a decir (o gritar) en la cara sin filtro. Es pura impulsividad y, cuando se frustra, estalla como un volcán. Lo bueno es que se le pasa rápido, pero el "tendal" que deja después del arrebato no te lo olvidas más.

Consejo: Si explota, no le grites vos también. Esperá cinco minutos que se le pasa y vuelve a la normalidad.

Identificar estas conductas es clave para sobrevivir a la semana, especialmente ahora que el trato diario está más picante. Conocer cómo reaccionan te va a ayudar a manejar los vínculos con inteligencia emocional y, sobre todo, a saber cuándo es mejor saludar de lejos.