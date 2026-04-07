No todos manejan el enojo de la misma forma. Algunos signos tienen menos tolerancia a la frustración, reaccionan rápido o se irritan cuando sienten que pierden el control. Entender cómo funciona esa energía no solo evita discusiones innecesarias, también ayuda a mejorar vínculos. La clave no es cambiarlos, sino saber cómo interactuar.

Horóscopo: los 4 signos más irritables del zodiaco y cómo tratarlos

Aries

Se enoja rápido y lo demuestra sin filtro. Aries tiene poca paciencia y reacciona en el momento, pero también se le pasa igual de rápido. Lo mejor es no confrontarlo con la misma intensidad y darle espacio para que baje. Ir de frente, pero sin escalar, funciona mejor.

Virgo

Su irritación no es explosiva, pero sí constante. Virgo se molesta cuando las cosas no salen como espera o cuando siente desorden. Puede volverse crítico o tenso. La mejor forma de tratarlo es ser claro, organizado y no tomarse todo personal.

Horóscopo: los 4 signos con peor carácter y cómo llevarte mejor con ellos

Escorpio

No siempre muestra el enojo de inmediato, pero lo acumula. Escorpio se irrita cuando siente desconfianza o falta de control. Puede volverse frío o cortante. La clave es ser transparente y evitar juegos o ambigüedades.

Capricornio

Se irrita cuando algo interfiere con sus planes o su estructura. Capricornio no tolera bien la improvisación constante. Su enojo es más silencioso, pero firme. Respetar sus tiempos y mostrar compromiso ayuda a evitar conflictos.

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