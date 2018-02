Pidieron un paro nacional activo. (Twitter)

Gremios combativos, movimientos sociales, ATE Nacional y la CTA Autónoma le exigieron este jueves al Gobierno que "termine con el ajuste y los despidos" y pidieron un "paro nacional activo", durante una marcha que se desarrolló en la Plaza de Mayo.

Los manifestantes se concentraron este jueves al mediodía sobre la Avenida 9 de Julio y se movilizaron hacia la emblemática plaza situada frente a la Casa Rosada.

Hugo "Cachorro" Godoy, secretario General de ATE nacional, aseguró, al abrir la lista de oradores, que "en este palco no hay ningún empresario. Somos trabajadores que representamos a otros trabajadores", en un estrado ubicado frente al Cabildo porteño, en un tono crítico hacia la llamada "burocracia sindical" que otros oradores repitieron.

Con el lema "Unidad contra el ajuste y los despidos", que reclama la reincorporación de despedidos, paritarias libres, la derogación de la reforma previsional y la sanción de la emergencia alimentaria, delegados de la mayoría de los conflictos en curso estaban presentes.



Cristian Gordillo, de los mineros de Río Turbio, dijo que los despidos en esa localidad del sur "lo único que provocaron fue encender la mecha de la resistencia", mientras el representante de los trabajadores de Senasa advirtió que en Argentina existe "un peligro sanitario" derivado de la falta de controles por "los 130 despidos" en ese organismo de la sanidad animal, y adelantó que pedirán respuestas o "la renuncia" al titular del área, Ricardo Negri.



A un costado del palco, Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, seguía los discursos junto al dirigente de ATE Víctor de Gennaro.



A su turno, Romina del Plá, dirigente de los docentes y del Partido Obrero, en un encendido discurso destacó los "21 días de lucha de los trabajadores del INTI" y la "puebladas en distintos puntos del país que enfrentan la guerra contra los trabajadores".

Los que pactaron la reforma laboral con el gobierno no pueden negociar nuestros salarios y convenios #BastaDeDespidos #ParoNacional pic.twitter.com/3yqflGuMW7 — Romina Del Pla (@RominaDelPla) 15 de febrero de 2018





Tras considerar que el movimiento obrero "no puede aceptar topes a las paritarias", dijo que la "inflación se devora todo", y pidió, en sintonía con otros oradores, "un paro nacional activo", además de criticar fuertemente a los "burócratas de la CGT que acordaron la reforma laboral con el Gobierno".



Fredy Mariño, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), consideró "tremenda" la movilización de los movimientos sociales a La Plata -miles de integrantes presentaron un proyecto de ley para que las cooperativas sociales obtengan el 25% de la obra pública provincial-, y llamó "oligarcas, sinvergüenzas y proimperialistas" a los integrantes del Gobierno nacional.



Lo siguió Rafael Klejzer, quien en nombre de la Ctep demandó la recuperación del Estado, y dijo que hay un pueblo "que mira y espera" por lo que pidió que la dirigencia "se ponga los pantalones largos y elabore un programa unitario".



El cierre del acto, bajo un fuerte sol que implicó desmayos entre los asistentes, quedó a cargo de Ricardo Peidró, secretario Adjunto de la CTA Autónoma, quien llamó a "derrotar este modelo", agregó que "a nosotros no nos corren con carpetazos" y anunció que "se acabaron los tiempos" al advertir que "si no corrigen las políticas vamos a otro paro nacional activo".



Respecto de la movilización, manifestantes llegados desde el Sur, trabajadores de ATE-Provincia y mineros de Río Turbio no pudieron cruzar a pie el puente Pueyrredón, desde Avellaneda hacia la Plaza Constitución, por el gran operativo de seguridad que desplegó la Prefectura Naval.



De hecho, el puente estuvo cortado durante dos horas en dirección a la ciudad de Buenos Aires por la decisión de las fuerzas de seguridad. Tras un tenso diálogo, los manifestantes se trasladaron a la Plaza de Mayo a bordo de diversos micros.



La protesta de gremios combativos y organizaciones sociales se inició a primera hora con un corte parcial del tránsito en el cruce de las avenidas Callao y Corrientes, en el centro porteño y obreros de Cresta Roja cortaron la autopista Ezeiza-Cañuelas por el "vaciamiento" de la empresa avícola.



La jornada fue convocada por un sector de la CTA-Autónoma, distanciada de su secretario general Pablo Micheli, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) nacional, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep).



Además participaron la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), los mineros de Río Turbio y trabajadores del Hospital Posadas, Fanazul, Senasa, la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea), el INTI, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) y la Federación Azucarera Regional, entre otros.á