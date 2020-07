Alberto Fernández: el componedor político

Una mesa larga se extiende y se sientan todos los bloques políticos. Alberto Fernández anuncia las medidas nuevamente, de prevensión ante la expansión del COVID-19 (Coronavirus) en Argentina. Parece lejana la concepción de grieta política. En la misma mesa se sientan Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, en medio de ellos está el presidente.

Diciembre quedó lejos y si bien el panorama es otro, los problemas son los mismos: crisis económica, desempleo, baja en el consumo. Mientras tanto la política se reconstruye, se reabren debates, surgen las preguntas y en medio de todo eso también está Alberto Fernández, ese candidato sorpresivo que a poco de asumir la presidencia nacional, tuvo que barajar un nuevo escenario ante el estallido del Coronavirus.

En diálogo con Diego Schurman, el autor de “Alberto, La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente” cuenta las perspectivas de cómo se construyó la figura del candidato. Del anti-marketing al cierre de la grieta que dividió a la política argentina por más de una década.

“Alberto es un componedor político y hasta la misma Cristina Fernández le reconoce que todo el mundo le atiende el teléfono”.

En el recorrido de las páginas de su libro, se evidencia el rol que va asumiendo Alberto Fernández para recomponer al peronismo atomizado, sin conducción y el logro no sólo de sentar a todos los referentes y dirigentes en la misma mesa, sino en construir acuerdos con diferentes sectores sociales y políticos por fuera de la estructura peronista. “Hay reuniones que mantuvo Alberto que pasaron desapercibidas y que él se puso al hombro para lograr la unión del peronismo aún sin saber que él iba a ser finalmente el candidato”.

Este libro, recopila las anécdotas y las bambalinas políticas que se dan detrás del escenario. Esa rosca a la que pocos tuvieron acceso, porque la estrategia no se revela hasta que sea el momento. Un repaso inédito de cómo Alberto Fernández termina siendo el elegido y el asombro de los dirigentes, que se habían auto-postulado para ser candidatos y que incluso ya habían comenzado sus campañas electorales.

El anuncio fue casi un movimiento de ajedrez. Un video que circula un sábado por la mañana y rápidamente se viraliza. Era Cristina Fernández anunciando que esta vez, quien tenía que estar al frente de la coalición electoral, era Alberto Fernández. Más de uno quedó boquiabierto, trastabillando en entrevistas en vivo, buscando respuesta ante llamados matutinos de urgencia.

Schurman destaca la figura de "Tipo común" de Alberto Fernández.

La unidad ante todo:

El episodio pasó, pero Schurman dedica algunas páginas para contar esa trastienda que son también la clave del gobierno actual. Porque todos queremos saber, cómo se resolvieron las internas sin generar rupturas. Hay otro momento clave registrado, sobre la voluntad de unidad: “también hubo un chisporroteo, en los encuentros iniciales para la unidad del peronismo. Rossi quería hablar de presos políticos y Alberto decía que no era conveniente porque el sector de Sergio Massa no iba a coincidir con esa categoría. Sensato era hablar de temas que no dividan los encuentros” cuenta Schurman que argumentaba Alberto Fernández e insiste en su rol de componedor político.

Respecto a las claves centrales para pensar en el gobierno actual, el libro también hace una guía de algunas perspectivas centrales antes, durante y después de la campaña. Acuerdos que sucedieron entre diversos y amplios sectores, sentando en la misma mesa a empresarios, dirigentes políticos, sindicales, de movimientos sociales y de la iglesia católica. “El tipo es un articulador de buscar consensos” refuerza Diego Schurman. Y agrega otras claves: “Hay un aspecto a destacar de Alberto Fernández y es cómo él rescata la figura de Alfonsín. Si uno va a sus libros ya lo menciona varias veces e incluso su campaña recupera su figura. Esta propuesta de la democracia como la posibilidad del Estado de hacer frente a las necesidades básicas de todos los argentinos. Alberto Fernández recupera esa idea de Estado. Por supuesto que el coronavirus cambió todo. El hizo pocas promesas de campaña pero las centró en combatir la pobreza, en recuperar la economía. Creo que ese movimiento contra el hambre consolidó justamente las primeras medidas de gobierno”.

Las claves económicas:

Lo primero que señala Schurman es el tema deuda. “ Alberto Fernández inició sus primeras semanas de gobierno para cerrar el tema deuda, porque es clave para articular un plan económico y de gobierno. Claro que en medio aparece la pandemia que modificó los términos de la gestión o mejor dicho, se hace foco en eso mientras se sigue negociando la deuda. Incluso este tema es el gran desafío aún siendo candidato”.

En este sentido Schurman hace referencia a su capítulo dedicado a la reunión con Kristalina Gueorguieva como también a la reunión que mantuvo con el Papa Francisco para que interceda ante la necesidad de un recorte o quite de deuda, para transitar los primeros pasos en pos de la recuperación económica. “Déjenme recuperar, apuntar a la Argentina para empezar a pagar, dice Alberto. Y así es también como llega Guzmán a ser el elegido para el Ministerio de Economía. Su elección tiene que ver con las recomendaciones que le dio la misma Kristalina” relata Schurman.

“Alberto” es un libro que cuenta todo, que relata lo que fue la campaña y lo que hoy es el gobierno. Una recopilación que une nombres, propuestas y roles bajo un lineamiento político y económico. “Yo estuve en muchos momentos de campaña, sobre todo en la intimidad como el triunfo de las PASO y las elecciones generales. Y lo que sucedió fue una síntesis de lo que logró Alberto. De ser articulador del PJ, de rearmar el peronismo, a reunir todas las piezas que hicieran posible una consolidación que hoy vemos siendo presidente” finaliza Schurman.

Accedé a las primeras páginas del libro y conocé cómo fue el re-encuentro entre Cristina Fernández y Alberto Fernández:

Para leer el libro completo, podés conseguirlo en www.cronishop.com.ar la tienda oficial del Grupo Crónica. Nosotros te lo llevamos a la puerta de tu casa.