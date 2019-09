Por Matías Resano

"Si me hace algo, ¿qué hago, mamá?", es la temerosa pregunta que diariamente le hace a su madre una niña de tan solo 6 años. La preocupación de la pequeña se potenció en los últimos días cuando un compañero intentó ahorcarla con una bufanda dentro del aula del colegio al que concurre, en Moreno.

Sin embargo, las autoridades escolares ignoraron el violento episodio, como asimismo las sucesivas manifestaciones de bullying que sufre la menor, por su condición social. En la Escuela N° 21 del barrio Satélite de Moreno, Giuliana acude todos los días desde el lunes 2 de septiembre pasado en busca de respuestas y garantías por la seguridad de su niña, de 6 años, puesto que en aquella jornada, mientras ella escribía en su cuaderno, fue sorprendida por otro alumno del mismo grado.

El motivo de las reiteradas burlas radica "en su origen y en su nivel de vida, porque a mi nena la cargan en forma hiriente por su vestimenta y porque no se puede comprar golosinas"

"Mi hija me contó que este nene le enroscó la bufanda y la apretó, intentando ahorcarla", reveló a Crónica la mamá. Por esta razón, al tomar conocimiento de semejante reacción agresiva, la mujer exigió ser recibida por la directora y desde entonces solo fue destinataria de omisiones e imprecisiones respecto del mencionado incidente, así como también de cada hecho de bullying que la víctima sufre por parte de un grupo de compañeros.

El motivo de las reiteradas burlas radica "en su origen y en su nivel de vida, porque a mi nena la cargan en forma hiriente por su vestimenta y porque no se puede comprar golosinas", dejó en claro Giuliana. En consecuencia, al advertir la menor que el infierno continúa en cada rincón del establecimiento escolar, le implora a su madre que la cuide y no la envíe a clases.

"Me dice que tiene mucho miedo, ya que el nene la volvió a agredir y otra nena le rompió su cuaderno y nadie hace nada". Por si fuera poco, el resto de los padres del primer grado no fueron informados de tan aberrante situación y entonces la mamá denunciante develó el intento de ahorcamiento a su hija en las redes sociales y en el medio local Semanario Actualidad.

Por lo tanto, se llevó a cabo una reunión de padres, convocada por las autoridades escolares, en la que "la dirección se enojó y prometieron a modo de solución que van a hablar con los papás". En tanto, el problema de fondo sigue sin resolverse y la menor damnificada asiste a clases con profunda angustia. En este sentido, su mamá reconoció que "tengo un dolor enorme, que siendo tan chicos no tengan protección ni les transmitan valores o los contengan en la escuela. Nos tenemos que ayudar entre todos, y no veo que fomenten todo eso desde el colegio. Lamentablemente no tengo dinero para mandarla a otro lugar donde siga estudiando, si no, lo haría".