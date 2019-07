El referente de la organización ambientalista cuyos miembros fueron echados por hombres de a caballo de la pista central de La Rural, donde irrumpieron a modo de protesta, pidió "disculpas si la gente se molestó", ratificó la necesidad de "visibilizar la emergencia climática" y aseguró que no van a volver el día de la inauguración ni los que restan de la muestra.

"Nosotros somos los que nos metimos en la pista, pero no vamos a volver a hacerlo ni a entrar y tengo entendido que ninguna de las organizaciones serias lo harán", dijo César Güerzoni, titular de Acción Animal.

El activista agregó que quienes "pusieron en riesgo nuestra vida arriándonos como ganado" fueron personas que actuaron a título personal y "no representan al campo ni a la Sociedad Rural".

En tanto, el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, afirmó este miércoles que "todos tienen derecho a manifestarse pero no a atropellar".

"Están todos los días aquí afuera del predio manifestando su posición; nosotros lo que rechazamos es la violencia, la incursión en lugares donde no corresponde", dijo a Radio Mitre.

Hoy, un grupo de activistas irrumpió en la pista alterando el desarrollo del concurso que se venía realizando. Algunos participantes, que se prepararon durante un año para competir, reaccionaron para desalojarlos. La Sociedad Rural Argentina rechaza cualquier accionar violento. — Sociedad Rural (@SociedadRural) July 29, 2019

Mientras Pelegrina agregó que tienen preparado "un operativo que será reforzado para la visita del Presidente" Macri el sábado próximo, Güerzoni negó que su organización vuelva a intentar ingresar al predio en lo que resta de la Expo 2019 y consideró que "otras agrupaciones tampoco van a entrar".

"Queremos visibilizar un problema y no estamos encontrando cómo: si le erramos en el lugar, pedimos disculpas, pero no encontramos otra forma de que la gente pueda entender que estamos en un momento de crisis por la matanza innecesaria de animales, las torturas ilegales, la falta de control del Estado y de empatía de las personas hacia las otras especies", dijo.

Güerzoni sostuvo que "el plan inicial era estar un máximo de dos o tres minutos, provocar el impacto e irnos", y nunca contempló que "todo se desmadrara con los jinetes".

"Igualmente, bajo ningún punto de vista, creemos que esa gente represente al campo ni a la Sociedad Rural: fueron personas que por su locura propia hicieron lo que hicieron, poniendo en riesgo nuestra vida", dijo.

Güerzoni adelantó que "ahora estamos planificando la continuación y el cierre de lo de la Rural", pero tendrá lugar en otro lado, sin adelantar mayores datos.

También advirtió que la suya "es una organización ambiental y animalista, pero no es una organización antiespecista ni vegana", aunque entre sus miembros haya personas que pertenecen a alguna o ambas de estas corrientes.

"El planteo que hacemos es que como personas podemos hacer un uso más responsable de los recursos. Y no hacemos juicios de valor, sino que damos información de qué es lo que pasa cuando comés carne: los animales sufren dolor y el ambiente se degrada", explicó.

No obstante, reconoció que "proponemos que no se coma carne" porque "no hay una manera de muerte digna" en la producción ganadera y se genera "gas metano", que es destructor del medioambiente.

"No necesitamos carne ni leche sino nutrientes, hierro, calcio y proteínas. Si los incorporás comiendo carne o leche vacuna, también vas a comer antibióticos y grasas. En cambio, si comés verduras incorporás -además- fibra y un montón de otras cosas buenas", concluyó.