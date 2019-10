@melinardguez

Un grupo de 10 amigos, entre 24 y 38 años, que padecen parálisis cerebral, se unieron para compartir sus experiencias a través de las redes sociales y, de esta forma, ayudar a jóvenes que sufren las mismas dificultades y a las familias que le dan la bienvenida a bebés que nacen con este trastorno y no entienden a qué se enfrentan. Ya son casi 15 mil usuarios los que siguen a la cuenta de Instagram de la organización "Nuestro Pie Izquierdo" y este domingo, el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, 300 de ellos se encontrarán en persona por primera vez en el Campo Argentino de Polo, situado en el barrio porteño de Palermo.

"El 17 de septiembre de 2018 abrimos una cuenta de Instagram para contar nuestras experiencias de la vida cotidiana, desde lo difícil que es encontrar el amor con discapacidad hasta lo rebuscado que resulta hallar zapatos cómodos, realizar actividad física y cómo es sobrellevar un embarazo con discapacidad", relató a Crónica la licenciada en publicidad y fundadora de la organización Agustina Menéndez Behety, de 35 años.

Los 10 miembros de la organización se conocieron en 2016, luego de que Agustina compartiera a través de Facebook su experiencia de vida. A partir de ese momento, comenzaron a hacer una reunión por mes en la que compartían sus historias. En los encuentros, se dieron cuenta de lo bien que les hacía saber que no estaban solos y que había más personas que se enfrentaban con las mismas dificultades. Además, notaron que sus vidas hubiesen sido más fáciles si hubieran podido hacer consultas a familias que pasaron por lo mismo.

"La parálisis cerebral tiene un abanico de posibilidades inmenso. Hay gente que sufre renguera, otros no pueden hablar ni comunicarse: cuando recién te diagnostican no sabes cuáles van a ser las secuelas. Hay tantos tipos de parálisis cerebrales como personas cómo parálisis cerebral", contó la licenciada.

Continuó: "En mi caso, me diagnosticaron el trastorno cuando tenía un año y pico y mi familia no sabía a quién recurrir. Ahora, que sé cómo es el final de la historia, me parece importante ayudar a todos aquellos que recién están incursionando en esto y están asustados porque no saben de qué se trata", manifestó la mujer.

"La cuenta de Instagram comenzó mostrando las historias de vida de nosotros diez pero se sumaron muchas más personas que tienen muchas experiencias para ofrecer. Por lo tanto, comenzamos a pedirles que nos envíen sus vivencias para compartirlas en la red social @nuestropieizquierdo, que ya tiene casi 15 mil seguidores", agregó.



Fue tanta la repercusión que los usuarios manifestaron la necesidad de realizar un encuentro en persona. Por lo tanto, este domingo con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, se llevará a cabo un evento cerrado en el que se encontrarán 300 de ellos en el Campo Argentino de Polo, situado en la avenida del Libertador al 4096, donde se realizarán charlas y juegos desde las 16 de la tarde.

Además, realizarán una campaña de concientización en las redes sociales en las que invitan a todos a compartir una foto de su pie izquierda acompañado de los hashtags #DíaMundialdelaParálisisCerebral y #YoSumoMiPieIzquierdo.

"Queremos crear conciencia sobre este diagnóstico que afecta a 17 millones de personas, mostrando que antes que personas con discapacidad, somos nosotros mismos: estudiantes, profesionales, con vida social, familia y proyectos. Quizás nos cuestan algunas cosas más que a otros pero somos más iguales que lo que se cree en general", concluyó.

La publicación que generó la unión

El 5 de octubre de 2016, Agustina compartió su historia en su Facebook personal y la publicación tuvo una inmensa repercusión. Incluso, personas que padecen parálisis cerebral y familias que tienen miembros con este trastorno, se comunicaron con ella para solicitarle información y para contarle lo que les generó leer su experiencia.

Ese día, publicó: "Hace 32 años que la parálisis y yo convivimos en esta vida. Y, como en toda convivencia, tuvimos nuestros momentos de llevarnos bien y otros de haber preferido no conocernos nunca. Hoy pienso que seguramente no sería la misma sin ella. Ella me hizo fuerte, valiente y perseverante. Me enseñó a no bajar los brazos, aunque las cosas no sean como uno quiere. A que no es necesario ser igual a los demás para ser feliz. A disfrutar de esta maravillosa singularidad que nos hace únicos. A no ver la diferencia como una debilidad. Me enseñó a aceptarme en vez de querer cambiarme. A que soy mucho más que un cuerpo, y que él no me define. Me enseñó a quererme, a los tumbos y de a poco. Forjó mi personalidad. Me hizo viajar por el mundo y conocer el significado de la palabra resiliencia. Aprendí a caminar 4 veces, literalmente. Me enseñó que a veces los límites son más mentales que físicos. Y que en las limitaciones también hay posibilidades.Y que los esfuerzos valen la pena. En el camino de la discapacidad a veces no ser valiente no es una opción. Tanto para el que la padece como para sus familiares y amigos".

Añadió: "En una de las primeras consultas un médico, después de diagnosticarme y habiendo conocido a mi mamá dijo: 'Tiene una madre luchadora, sin duda va a llegar lejos'. Y efectivamente, soy hija de una leona que desde el minuto uno no dejó pasar el tiempo y puso manos a la obra en vez de sentarse a llorar o lamentar por un diagnóstico que no sonaba favorable. Mi papá también estuvo ahí, acompañando en todo lo que hizo falta y dando su apoyo. Y también mis 5 hermanos, que toda la vida me exigieron y trataron como una igual, nunca mirándome con lástima sino alentándome a ir siempre por más".

Concluyó: "Espero que en este día, sigamos recorriendo este camino eliminando barreras mentales y que la sociedad sea un poco más abierta e inclusiva con quienes tienen alguna discapacidad. Que no tengamos que inventar una forma light de decir lo que tenemos cuando nos preguntan '¿Qué te pasó?' solo para evitar esas caras de asombro mezclado con lástima que ponen cuando pronunciamos las palabras "parálisis cerebral" o que hasta tengamos que consolar o darle explicaciones a aquel que nos preguntó y no piense que nos hace sentir mal. Ojalá que algún día no se mire a la discapacidad desde la disminución sino a partir de la riqueza de la diversidad, y de todo lo que alguien con discapacidad puede enseñar".

Poco antes de cumplirse un año de ese posteo, fundaron la Organización Nuestro Pie Izquierdo, cuyo nombre fue elegido por la película "Mi Pie Izquierdo", en la que el protagonista sufre parálisis cerebral y puede comunicarse solo con esa parte de su cuerpo.