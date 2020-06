Christian Milatich es un argentino de 38 años que integra la extensa lista de varados en el exterior en medio de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, su historia no es igual a las demás, ya que la suya tiene un condimento extra: solidaridad.

Pese a quedar sin salida en Brasil -segundo país del mundo tanto en cantidad de víctimas como de contagios por Covid-19, solo detrás de Estados Unidos- Christian se las rebuscó para sacar algo bueno en medio del caos. “Si me preocupo y no me ocupo, me siento mal”, aseveró en dialogo con cronica.com.ar. Y es por eso, que creó “Amor y Acción”, una red solidaria que nació en plena crisis económica, sanitaria y social.

.

“Nosotros vinimos a celebrar las fiestas acá, a Brasil, porque mi esposa es brasileña. La ciudad se llama Toritama, está en el estado de Pernambuco. Veníamos por dos meses de vacaciones, pero en febrero llegó el coronavirus y con el cierre de las fronteras se nos complicó volver”, relató el padre de dos menores.

Y continuó: “Nos estamos quedando en la casa de nuestros suegros (...). Tratamos de adaptarnos, no es fácil, nosotros tenemos todas nuestras cosas en Argentina. Estamos preocupados porque queremos regresar, pero vamos a respetar las normas que nos puso el consulado dejando todo en manos de Dios”, expresó.

Christian junto a su esposa y sus dos hijas.

El hombre explicó que, para ayudar, primero tiene que ganar dinero en el día a día porque -pese a que trabajó hasta fines de noviembre en una empresa argentina- sus ahorros ya se le agotaron. “Ahora salgo a hacer pinturas, hago repartos en la moto de mi suegro, me las ingenio para conseguir el pan del día. Mientras tanto, mi esposa se queda en casa cuidando a las nenas”, señaló.

Solidaridad en plena pandemia

Con respecto a cómo surgió la organización, contó que desde que se empezó a expandir el Covid-19, al estar en cuarentena las empresas cerraron y mucha gente se quedó en la calle. Y fue tras ese devastador escenario cuando se le ocurrió empezar a dar un poco de lo que ellos tenían. "Eso contagió a un vecino y a muchos más, y así juntamos a unas 30 personas", detalló.

Al principio, Christian empezó dando una mano en una favela que se llama Belén. Sin embargo, luego de notar que había más gente con necesidades, terminó colaborando en otros barrios y en otras ciudades con la ayuda de otras personas. "Esto salió en blogs de noticias y ahí se fue sumando más gente", mencionó.

La red solidaria ayuda en diversos barrios y ciudades.

“Lo primero que hice fue ir solo a ver las casas, traté de ver quiénes eran los más afectados. La misma gente me hizo ver los lugares más vulnerables. Entré con un auto pequeño y unas 15 bolsas de mercaderia completas para donar", le comentó a este medio. Asimismo, dijo que ahora todos los sábados, junto con los voluntarios, tratan de ir por lo menos a dos barrios para distribuir los alimentos.

Por último, concluyó: “Yo estoy al tanto de los riesgos que hay, sé lo que pasa en este país, me preocupa pero me ocupo. Si no me ocupo, siento que no estaría haciendo nada más que cuidar mi vida. Vengo de una familia pobre, siempre fui así, no puedo ver a gente sufrir".