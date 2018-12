Previo a Navidad, se realizó una campaña contra la pirotecnia.

Previo a la navidad, cientos de usuarios realizaron una campaña con la consigna #NoALa Pirotecnia con el fin de concientizar sobre el daño que generan los cohetes en animales y chicos con autismo. A pesar del intento, los explosivos se cobraron varias víctimas.

Familiares de chicos con autismo y dueños de mascotas, relataron el daño que le generó a las víctimas escuchar los explosivos.

Algunos parientes, debieron lamentar ver sufrir a los jóvenes que padecen el trastorno. Otros, encontraron a sus mascotas lastimadas y hasta muertas. Usuarios continúan buscando a animales que se desorientaron por los ruidos y escaparon de sus casas.

Usuarios lamentaron la muerte de sus mascotas a través de las redes

"Maldita pirotecnia. Maldita gente mala que me dejaron sin mi perro. Por culpa de los cohetes no lo tengo. Su corazón no pudo aguantar tanto. Por más que hayamos ido a la veterinaria, no pudimos hacer nada. Hasta siempre, Toto. Te voy a extrañar siempre", manifestó un cibernauta.

Otro, escribió: "Ayer le tocó a él. El corazón no aguantó el susto que le generaron los cohetes. Hoy ya no lo tengo mas. Se me parte el alma y me falta una parte de mi corazón. Para algunos, es solo un animal. Para mí, parte de mi familia. Hay que tomar conciencia que los cohetes pueden ser lindos a las vista pero pueden terminar con vidas inocentes. No seamos egoístas, la pirotecnia mata".