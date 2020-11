Astrología: claves para conocer tu futuro

"Astrología. Historias y claves de un lenguaje fascinante" es el nuevo libro de Lucía Ferreccio y Leticia Pogoriles. Un recorrido increíble para aprender cómo repercuten los astros en nuestra vida y aprender a leer nuestro destino.

Las autoras comienzan explicando ¿Qué es la astrología? ¿Por qué es importante conocerla?

"La cosmovisión astrológica entiende que en los inicios o nacimientos existe una potencialidad a desarrollar y su lenguaje simbólico es una manera de explicarla y dar herramientas para la indagación personal. Articulado con signos zodiacales y planetas, este lenguaje también habla del destino, no como esa providencia inamovible de la que hay que escapar o abrazar, sino sobre aquello inconsciente que podemos sacar a la luz y asimilar en nuestras vidas".

El libro que marcó el boom para aprender astrología.

Este libro realiza un recorrido fácil, único, para que aprendas a utilizar todas las herramientas que ayuden a potenciarte, a descubrir tu misión y tu camino en la vida.

Carta natal y signos del zodíaco:

"Uno de los aportes significativos de las astrologías actuales es mostrar con claridad las distancias internas de cada uno y cada una. ¿A qué nos referimos con esto? La distancia entre eso que podemos identificar y reconocer como propio y lo que no, aunque lo es, es decir, lo que desconocemos de nosotros mismos. Nos referimos a las distancias entre los diferentes personajes que nos conforman, los que mostramos y los que no; lo que sabemos que somos y lo que aún no terminamos de reconocer como propio. Esas distancias se pueden observar al tomar la carta natal como una hoja de ruta donde parte de lo inconsciente puede ir emergiendo."

Con simpleza y autoridad, ambas autoras reconocidas en su trayectoria holística y astrológica, te cuentan y te enseñan a cómo descubrir tu potencial, como también las herramientas para conocer el o los caminos a seguir.

Aquí te dejamos el primer capítulo para que conozcas más:

