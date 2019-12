El Centro Gallego de Buenos Aires se vistió de gala para recibir a la nueva conducción que asumió sus funciones por cuatro años, con la participación de funcionarios del INAES (Instituto Nacional de Asociativismo Económico y Social), veedores de la cámara, interventor del nosocomio y dirigentes del Grupo BASA, que fueron testigos del "nuevo ciclo" que según flamante presidente busca "darle lo mejor a sus afiliados".

El evento tuvo lugar en el inmueble ubicado en al avenida Belgrano al 2100 del barrio de Balvanera, donde el nuevo presidente de la institución, Ramón Suárez "Muxo", presidió el acto de asunción junto a Nicolás Serafini (veedor de la cámara), Martín Moyano (interventor del nosocomio), Raúl Olmos (titular del Grupo BASA) y funcionarios del INAES, y se firmó la correspondiente acta suscripta y entregada a los presentes.

Suárez le comentó a Crónica que "el centro estuvo intervenido por siete años desde 2012, en ese tiempo hubo tres interventores, el primero de casi 4 años, un segundo de unos 3 meses y Moyano (Martín) que completó algo mas de tres años. Pese a que la consigna de la intervención era sanear y reintegrar a los socios al Centro Gallego no se ha saneado nada, económicamente se llegó a una situación mucho peor que la momento de ser intervenido, y hubo que saldarlo entregando en concesión al Grupo BASA un gerenciamiento por 30 años con opción a compra, de las posibles opciones era la más interesante y la que se aceptó, y en esas condiciones, el INAES y la justicia nos devuelven el centro gallego. Sabemos que se abre un nuevo camino y tenemos la esperanza de hacer una ruta compartida con el Grupo BASA, a través de la cual esperemos que el exito acompañe a todos, porque es lo que necesitan los sufridos socios del Centro Gallego que durante tantos años han pagado sus cuotas sociales y en los últimos tiempo no recibían nada a cambio, y no obstante siempre se han mantenido fieles, por eso esa gente es la que hoy merece tener una recompensa a tanto sacrificio".

Si bien las elecciones se realizaron en setiembre de 2018, con una victoria de la lista "A Terra" de Suárez con el 67 por ciento de los sufragios frente a otra lista compuesta por cinco agrupaciones (Breogan, Celta, Galicia, Salud y Cultura y Unión Gallega), recién esta semana se produjo al asunción del nuevo presidente. Respecto a esta situación, el funcionario sostuvo que "el juez de la causa para mi entender actuó bastante extraño, no dispuso nunca que pese a mis pedidos de hacerlo, asumiera el cargo para el cual había sido electo, finalmente fui yo quien a través de una nota presentada al magistrado, INAES y al interventor que emplace a que ese acto se haga, recién ayer se realizó pero nunca hubo un pronunciamiento del estado argentino quien había intervenido este hospital para hacer este traspaso, debió ser una iniciativa mía".

Con relación a la situación actual del hospital, Suárez dijo que "en cuanto a la atención de los socio se está haciendo cargo el Grupo BASA. Hubo que partir desde una situación catastrófica donde no había servicio, no había ningún tipo de prestaciones para los socios, y en cinco meses no se puede retomar toda la normalidad, pero se han producido importantes avances, se han reacondicionado a nuevo uno de los cinco pisos del hospital, esta muy próximo a inaugurarse otro de los pisos que estaban cerrados y abandonados, y se está trabajando, pero la tarea es ardua y nada se logra de un día para otro, lo importantes es que se visualiza el ritmo que hay en obras, y desde luego están cubiertos los servicios médicos que es lo más importante para los asociados".

Pensando en objetivos a futuro, el flamante presidente agregó que "nuestra misión como mutual es desde hace más de 100 años, brindar atención médica a los socios, eso se ha garantizado con el gerenciamiento por parte de Grupo BASA. Ahora nos queda una importante tarea que es supervisar y coordinar el trabajo con el grupo, la conservación del panteón social en la Chacarita y la preservación y conservación en las mejores condiciones exigibles para nuestro patrimonio cultural como biblioteca social o pinacoteca y otras obras de arte que tiene la mutual".