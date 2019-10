El director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de la cartera sanitaria, Cristian Biscayart, pidió este lunes a las personas que no sepan si están vacunadas contra el sarampión que "consulten y se apliquen la dosis nuevamente si hace falta", ante el brote que ya registra 26 casos confirmados en el país.



"Estamos transitando un brote, cosa que no sucedía desde el año 2000, y ya tenemos 26 casos confirmados. Todavía estamos en un período en que se pueden presentar nuevos casos, por lo que pedimos que quienes tengan dudas se acerquen a consultar y se apliquen la vacuna otra vez si es necesario", dijo el funcionario.



Biscayart señaló que entre los cuadros confirmados hay una mujer que cree en el movimiento antivacunas y contagió a sus cinco hijos, y recordó que desde mediados de septiembre la Secretaría de Salud amplió la vacunación vigente para niños de seis a 11 meses de los municipios de Campana, Belén de Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate.



También incorporó a Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Quilmes, General La Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero, Moreno y La Matanza.



"Es muy importante que la gente entienda que hay obligatoriedad de vacunar, que no es algo optativo ni que tenga que ver con objeciones de conciencia o religiosas", enfatizó.

LEÉ TAMBIÉN: Bajan la edad de vacunación contra el sarampión



Biscayart señaló asimismo que los 26 casos registrados "tienen relación directa con la ciudad de Buenos Aires", y que "el 25% de ellos se produjo en niños menores de un año".



"Por eso decidimos reforzar la vacunación en ese grupo etario, y para los bebés menores de seis meses recomendamos, en la medida de lo posible, que eviten los lugares donde haya aglomeraciones y el contacto con personas enfermas", apuntó Biscayart.



El funcionario añadió que "también se están enfermando personas de entre 20 y 50 años, que quizás recibieron alguna dosis en la infancia pero no tienen las dos que se necesitan".



"Una sola dosis puede modular la enfermedad y hacerla más leve, pero igual el cuadro se presenta y el paciente contagia. Por eso hay que asegurarse de tener dos dosis, también en el caso de las personas que viajan", destacó.



Biscayart recordó que Brasil está atravesando un brote de sarampión que ya registró más de 20.000 casos, el 97% de ellos en San Pablo.



"Es una situación complicada, porque no se puede frenar la libre circulación y tampoco es obligatorio para los países pedir constancia de vacunación en sarampión. Por eso apelamos a que la gente tome las medidas necesarias", completó.



El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa y potencialmente fatal, que se propaga fácilmente cuando la persona infectada elimina secreciones al hablar, toser o estornudar, o por estar en contacto con cualquier objeto contaminado.



Afecta sobre todo a los niños y sus principales síntomas son fiebre alta, erupción en la cara y cuello que se va extendiendo al resto del cuerpo, secreción nasal, conjuntivitis y tos.



La vacuna contra la enfermedad está disponible en la Argentina de forma gratuita.