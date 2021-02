La Policía y bomberos de la ciudad de La Falda, Córdoba buscan intensamente a Ivana Mariela Módica, una mujer de 47 años, quien fue vista por última vez el viernes a las 6 de la mañana.

Según expresó su pareja, la última persona que la vio, a los agentes policiales, cuando él salió de su casa para ir a trabajar a la Fuerza Aérea, ella estaba acostada de pijama y le manifestó que quería ir a caminar al cerro, algo que habitualmente hacía, pero que quería volver temprano para recibir a su hija que venía desde San Luis. Sin embargo, nunca avisó que finalmente se iba. Más tarde, al notar que no le respondía las llamadas ni le llegaban los mensajes, el hombre regresó al domicilio a las 15hs y no la encontró.

Por su parte, su hija contó que la última vez que se comunicó con ella fue a las 22 horas del jueves pasado, y que una hora después le escribió un mensaje pero ya no se lo respondió. "Es raro porque mi mamá siempre me contesta y nunca se va al cerro sin avisarle a alguien. Ella estaba contenta porque yo iba, pero desde anoche que no sabemos nada", expresó la china, según consignó "El Doce". Además, manifestó que su abuela intentó comunicarse con ella a las 7 de la mañana pero tenía apagado el celular.

En la vivienda, faltan unas zapatillas Salomon de color negro, una mochila de color naranja marca Montagne y una calza negra.

Ivana se desempeña como personal civil de la Fuerza Aérea, y desde que inició la pandemia se encuentra trabajando de home office, por tener asma. Su contextura es delgada, mide 1,72, tez blanca, cabello largo rubio y lacio, ojos marrones y pesa entre 60 y 65 kilos.

La búsqueda comenzó a las 21hs y se centra en la zona del Cerro La Banderita, Cuadrado Chico y Cuadrado Viejo. Hay mas de 30 efectivos en la búsqueda, de Bomberos de La Falda, DUAR (Bomberos de la Policia), Seguridad Ciudadana de la Falda y personal Policial de la URD Punilla.

Números de contacto:

- 351 8141707 (hija)

- Comisaria de La Falda 426650