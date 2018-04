Por Andres Bartolomeo

En el año 2006, Carlos Alberto Muniagurri y Elda Graciela OReilly soñaban con un lugar dónde vivir con su hija de 10 años, Macarena. Al mismo tiempo, Ricardo Cladera, ex titular de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Cañuelas, llegaba al pueblo ofreciendo a distintos vecinos un sueño llamado Barrio Morgante. Un proyecto que consistía en la construcción de un barrio a cambio de una suma de entre 10.000 y 15.000 pesos.

"En 2006, mis papás compraron un terreno en Cañuelas, porque no teníamos dónde vivir y este hombre Cladera llegó con un arreglo con la municipalidad, diciendo que teníamos que pagar 10.000 pesos para la construcción", nos relató Macarena Muniagurri, en un diálogo exclusivo con Crónica.

El contrato fue firmado por las 261 personas que se entusiasmaron con la idea, en conjunto con diferentes recibos de pago de las diferentes cuotas que tuvo cada familia en cada caso. Pero pasaban los años y los reclamos por las casas sin terminar a la oficina de la cooperativa, ubicada en Juárez 458, cuyo presidente y líder de dicha construcción es Oscar Pérez, eran cada vez mayores.

Sueño frustrado

Llegado y avanzado el año 2008, sólo se alcanzaron a terminar 105 casas, dejando 42 sin concluir y a 198 personas sin su deseada vivienda. La Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Cañuelas, cerró, y su dueño, Ricardo Cladera, desapareció sin dejar rastro. El dinero de las familias que no recibieron su hogar, también.

Darío Apestegia es el principal vocero de las familias que aún esperan su casa. En una conversación mano a mano con Crónica, nos contó: "En el año 2009, la municipalidad medió para solucionar el tema, por eso, lo primero que hizo fue llamar al Instituto Nacional de la Vivienda, para hacer un censo y saber cuántas personas no teníamos casa".

Nuevamente, pasaron los años y "apenas si se hicieron 21 viviendas de chapa", sentenció Darío, decepcionado. "En octubre de 2016, nos juntamos con el Instituto Nacional de la Vivienda nuevamente y nos explicaron que había una emergencia nacional en infraestructura, por lo que nuestro tema iba a ser tratado como prioritario", recuerda Macarena, que fue con sus padres.

Finalmente, en febrero de 2017, se llevó a cabo una reunión en el palacio municipal, presidida por la ex intendenta Marina Fassi, el ex director del Instituto Nacional de la Vivienda, Ever Van Tooren, Carlos Torres, ex diputado nacional, Gustavo Arrieta, ex esposo de Fassi y actual intendente de Cañuelas, y los concejales Santiago Goey, por el Frente Para la Victoria, y Elisabeth Romero, por Cambiemos. Allí se firmó un acuerdo y anunciaron la finalización del barrio Morgante.

"En 2017 se firma esa finalización del barrio Morgante y en aquel momento Marisa (Fassi), también entusiasmada, dijo que en 90 días íbamos a tener el barrio terminado", aseguró Darío. Inclusive, se llegó a aprobar un presupuesto de 30 millones para la municipalidad, con el fin de terminar las obras.

Todavía no se empezó ninguna casa: "El intendente dice que ya envió los papeles y del instituto dicen que faltan. Se tiran la pelota de un lado a otro y nosotros estamos desesperados", cerró Macarena Muniagurri.

Argumentos

Oscar Pérez, ex presidente de la cooperativa, que inició la obra, dijo: "A mí me sacaron de la obra porque no había más dinero, no las podíamos terminar". Sobre el dinero que pagó la gente, aseguró que "con la plata no sé qué paso, es un asunto propio del instituto. Es más, nos sacaron desde el Instituto de Vivienda y pusieron otras autoridades".

Respecto al paradero del ex dueño de la cooperativa, Ricardo Cladera, opinó que "la gente se la agarró con Ricardo y no tenía que ver", y aseguró que "recibía amenazas anónimas". Es por eso que relató que un día le dijo: "Mirá Oscar, no aguanto más. Y se fue. Nunca más lo volví a ver".

"Yo la pasé mal también eh, y todo por querer hacer las cosas lo mejor que se puede. Me tratan de estafador y yo no tengo nada que ver. Yo no hice nada más de lo que tenía que hacer, y me quedaron ganas de hacer más. Para mí era una felicidad hacer un barrio, las casas y ayudar a la gente." Vale destacar que Gustavo Arrieta, intendente de Cañuelas, no respondió a la requisitoria de Crónica.