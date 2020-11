Casi mil personas regresaron a Formosa en los últimos días, en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema nacional que ordenó que la provincia permitiera el ingreso de algo más de ocho mil formoseños varados fuera del distrito por las restricciones establecidas por la pandemia de coronavirus.



El Gobierno formoseño informó que 996 personas entraron a la provincia en la última semana, como parte del retorno de 8.321 ciudadanos ordenado por la Corte, después de 8 meses de cuarentena.

Desde el reingreso solo dos personas dieron positivo en el test de PCR: Un niño y una estudiante universitaria.



Por ello dispuso reforzar el sistema de recolección de estudios, con una nueva metodología que permite, en un máximo de dos horas, conocer si un paciente es o no positivo a coronavirus.



Desde el último miércoles la provincia empezó a recibir a los formoseños, quienes a medida que entran son alojados en los más de 70 centros de alojamiento, entre ellos escuelas, hoteles y entidades deportivas distribuidas en toda la provincia.

En declaraciones a la prensa local, la subsecretaría de Gobierno, Gloria Giménez, había informado que en cuatro días de trabajo, entre el 35 y 38% de las personas autorizadas por la CSJN "confirmó su ingreso a la provincia".



Detalló que los motivos de pedidos de entrada son "por ejemplo que salen de licencia, están de vacaciones, se aproximan las fiestas, los estudiantes están terminando el año. Esas son las personas que en su mayoría deciden ingresar a la provincia".



Explicó que "se sigue manteniendo el proceso del Programa de Ingreso Ordenado y Administrado porque la Corte no objetó ninguna situación, por lo cual la única modificación que se hace en este momento es la cantidad de ingresos".



El miércoles retornaron 306 personas, el jueves 350, el viernes 208 y el sábado 132, según las cifras oficiales.



En este sentido desde el gobierno provincial de Gildo Insfrán informaron que "ya son 23 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas en la lista, cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica".



Y en las últimas horas dos ingresos ordenados por la Corte dieron positivo: se trata de un niño y de una estudiante universitaria. Ambos estaban en la provincia de Corrientes.



Ante todo esto, el Gobierno lanzó un programa de voluntarios "Militantes de la Salud y la Vida" que tiene miles de inscriptos y trabajan en la logística en el armado de los centros de alojamiento, en la limpieza y en el contacto con el formoseño que está por volver a la provincia.



El ministro de Gobierno, Jorge González, dijo en la lectura del parte diario de situación que "el trabajo que estamos realizando para cumplir con todos los ingresos de personas a nuestra provincia en el plazo establecido judicialmente implica un contacto personalizado y debidamente documentado con cada una de las personas inscriptas, donde se las escucha, acompaña y orienta para que pueda hacer efectivo su ingreso".



Consideró que "las situaciones que surgen son múltiples y de toda índole, sin embargo, el compromiso de los voluntarios 'militantes de la salud y la vida', a través de una escucha activa, permite brindar contención a cada caso concreto y facilitar todo aquello que sea posible en el marco de lo requerido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

