El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, decretó el regreso a fase 1 de toda la provincia y extendió el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde este lunes hasta el domingo 13 de septiembre inclusive, luego de que el último fin de semana se confirmaran diez casos positivos de coronavirus (orthocoronavirinae) y se estuvieran que aislar a más de 700 contactos estrechos.



"Tenemos que ser muy cautos, lo que tenemos que evitar es la circulación comunitaria", dijo hoy en diálogo con la prensa Jalil.



En esta línea, el mandatario indicó "nosotros tenemos que evitar que haya fallecidos, para eso tenemos que evitar tener enfermos y para eso tenemos que cuidarnos".



"Creo que Catamarca es la última provincia sin fallecidos, pero tenemos que cambiar y hemos notado y detectado que los eventos sociales y los asados proliferan", agregó.

.



Finalmente, indicó "se tomó la decisión de mantener las actividades donde no hemos detectado contagios. Los bares y confiterías los vamos a cerrar por unos días y vamos a ir estudiando epidemiológicamente cómo se comporta la sociedad".



Por su parte, desde el Comité Operativo de Emergencia señalaron que "la decisión se fundamenta en que durante las últimas horas ascendió a más de 700 la cifra de personas aisladas como casos sospechosos de Covid-19".



Esta cifra fue confirmada por el Ministerio de Salud tras la realización de bloqueos a contactos estrechos de casos positivos.



En esta línea, indicaron que "lamentablemente tenemos que retornar a la etapa más dura y estricta del aislamiento porque hemos visto, desde el retorno a fase 2, que las personas han tomado pésimas decisiones personales al realizar reuniones sociales y no seguir adecuadamente las medidas de prevención en su vida social en general".



En el marco de esta prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio, desde el COE se decidió suspender las medidas de flexibilización de todas las actividades no esenciales a nivel provincial.

.



En tanto, las únicas excepciones son las actividades y servicios vinculados a personal de la salud; fuerzas de seguridad; servicios de comunicación audiovisual, radiales y gráficos; actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos, servicios de cajeros automáticos y transporte de caudales.



También lo están otras actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria; supermercados, comercios minoristas de proximidad, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas y leñas.



También quedan exceptuadas personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños, niñas y adolescentes, servicio doméstico; personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones; personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos; actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.



Además, podrán circular personas que realicen mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias; personal afectado a la obra pública y servicios de agua y energía; personas afectadas a la obra privada; recolección, transporte y tratamiento de residuos.



Otras actividades habilitadas son la minera; la registral, con sistema de turnos y guardias mínimas; oficinas de la "Agencia de Recaudación Catamarca" (ARCA), y de rentas de los Municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas; venta de mercadería ya elaborada en comercios minoristas; servicios postales, distribución de paquetería y transporte de mercaderías; estaciones de servicio, exclusivamente para el expendio de combustibles.