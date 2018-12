Una pequeña de 10 años oriunda de la localidad catamarqueña de Antofagasta de la Sierra, hizo cumbre el 21 de diciembre y sin ninguna complicación, trepando los 6.893 metros de altura del volcán Ojo del Salado. En tanto, fuentes provinciales investigan si se trata de un nuevo récord para una criatura de esa edad.



La expedición estuvo integrada por Aníbal Vázquez y Patricia Reynoso (padres de Vania Vázquez), Javier Ramos de la Patrulla de Rescate de la Policía de la Provincia, Luis Lizárraga y Lauro Gutiérrez. Contaban con equipos de comunicaciones satelital, y antes de emprender viaje tomaron una serie de medidas por llevar a la menor, más allá que Vania ya integró otra expedición a este volcán cuando tenía 8 años, pero bajó a los 6.400 metros y desde entonces soñaba con hacer cumbre en el volcán más alto del mundo, ubicado al este de Copiapó ( Chile) y al oeste de Fiambalá en Catamarca.



Los acompañantes fueron los primeros en dar a conocer a través de las redes sociales la capacidad de la pequeña para adaptarse a la altura, la experiencia a una corta edad y el deseo de querer seguir creciendo en un deporte extremo como es el montañismo.



Luego del descenso el padre de Vania, Aníbal Vázquez, montañista, guía y rescatista, expresó su satisfacción por haberle cumplido uno de sus sueños a su hija mayor, quien desde siempre se sintió atraída por las altas cumbres como su padre y toda su familia.



"Mi niña trepa montañas desde los 6 años, abrazó la pasión supongo porque en mi casa es un tema de conversación diaria, nos encanta a todos. Subimos por lado Argentino y tomamos todas los recaudos, fuimos con un equipo de expedición de Antofagasta, caminamos 4 horas por día no más, y subimos con la mamá de Vania que acompañó y luego descendió con otro integrante que se sintió mal a los 6.400 metros, pero ella quería seguir y nos fuimos con otro integrante del equipo", relató con orgullo el papá y agregó que la fecha de expedición fue elegido por el clima y que hace varias semanas venían buscando un día con menos viento y oportuno para partir.



"Somos una familia relacionada a la montaña y lo habíamos planeado tiempo atrás porque mi hija quería ir. Siempre me decía que la lleve y de hecho la llevé a varias expediciones. Primero una de 5.000 metros, luego 5.600 y a los 7 años partimos a Ojos del Salado, pero bajó a las 6.300 o 6.400 por una cuestión de clima y no adaptación, y ella tenía pendiente este viaje", contó Aníbal Vázquez.



Aunque están investigando, la pequeña habría batido un récord mundial por ser la montañista más joven en escalar el volcán más alto del mundo. Los apasionados de este deporte extremo compartieron en facebook que habría otras niñas en el mundo que subieron montañas de 6.000 metros de altura en adelante, pero de 12 años en adelante.