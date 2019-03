Un humilde changarín de 39 años encontró un maletí con 500 mil dólares, equivalente a 20 millones de pesos, y no dudó en devolvérselos a tu dueño, un empresario que iba a utilizar el dinero para adquirir un predio termal. El impactante suceso ocurrió en la localidad entrerriana de Nogoyá, y el relato del honesto trabajador, sorprendió a propios y extraños: "Dios, no me recompensés con esto", dijo y aseguró que "sólo conozco los billetes de 100 pesos, dólares no había visto nunca".

José Sánchez se convirtió en noticia en la provincia y muy rápido la noticia llegó a todo el país. En diálogo con la FM Libertad, de ese distrito, contó que "de mañana, me dedico a hacer trabajos de pintura y por la tarde, soy panadero en una panadería muy conocida".

El hombre relató el episodio. Se topó con la situación en Paraná e Yrigoyen de la ciudad de Nogoyá. Al dueño del dinero "le hice señas con las manos para que parara la camioneta, porque el maletín estaba en la calle. Cuando lo agarré, pensé que era plata. Cuando lo abrí, lo miraba y lo volvía a mirar, porque yo nunca vi en mi vida esa plata. No la conocía. La plata que conozco acá es la de 100 pesos, pero dólares jamás".

"Me puse muy nervioso y decía: 'No Dios, no me recompensés con esto porque yo soy un humilde trabajador. Mientras vos Dios, me des salud y trabajo, yo ya estoy contento. Llamé al 101, pero me daba como que estaba ocupado. Entonces, atiné a traerlo a la radio", expresó Sánchez.

Fideos con milanesas de hígado

"Ese mediodía (después de devolver el dinero), comimos fideos hervidos con milanesa de hígado, porque el patrón del lugar donde yo trabajo, se fue y no pude cobrar. Imaginate, ¿encontrar tanta plata y uno así? pero yo dije: ¡No! Esas cosas para mí no van", aseveró José, visiblemente emocionado por lo que había realizado.

El lugar donde fue hallado el dinero.

"Soy de este tipo de personas, que el dinero que tenga, lo hago trabajando de lo mío. Por eso yo decía; 'No Dios, no me recompensés así'. Esa noche, me dormí pensando en lo que hice y me di cuenta que hice bien", contó el pintor.

Un trabajo digno



El día siguiente, recibió el llamado del propietario del dinero, quien le agradeció el gesto y le hizo varios ofrecimientos. "Me contó que esa plata, era para comprar un predio termal en el departamento Colón. Me preguntó en qué trabajaba y le dije que estaba en negro y quería conseguir un trabajo en blanco para tener mutual para mis hijas y mi familia. El hombre, Gustavo, me ofreció que cuando compre las termas, me prometió que me iba a llevar con él y darme trabajo en blanco por lo que hice", recordó José sobre la posible recompensa tras su enorme gesto y agregó que "hasta me ofreció comprarme una casa".

"Yo le agradecí de todo corazón y le dije que me conformaba con que me llevara a trabajar en blanco con él. Con que yo tenga un recibito en blanco y mutual para mi familia, yo ya estaba conforme", dijo Sánchez.