La década del 60 fue un verdadero cóctel explosivo de liberación, muerte y ritmos musicales que estallaron en la cabeza de muchos integrantes de la sociedad estadounidense, y entre tantos ingredientes apareció la figura de un hombre cuyo nombre será recordado eternamente como una mente criminal: Ese personaje era Charles Milles Maddox, conocido por todos como Charles Manson, quien liderò la secta "La familia Manson", el cual fue acusado de varias muertes, entre ellas la de la famosa actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de ocho meses al momento de ser ejecutada.

Charles Manson tuvo un fuerte vínculo con la música (Archivo).

Sin embargo, para desandar la vida de este sujeto hay que volver varios años atrás, cuando fruto de una relación entre una joven de 16 años (Katheleen Maddox) y un hombre ausente (presuntamente su nombre era Walker Scott), nació Mason y con él los problemas se acentuaron, ya que su madre era una alcohólica y su hermano un ladrón que estuvo en prisiòn cinco años por robar en una estación de servicio de Charleston.

Edad difícil

Como era de prever, Manson se crió en un ambiente delictivo y en su adolescencia comenzó su magro camino, a los 13 atracó con un arma un almacén, fue detenido pero en menos de una semana se había escapado del correccional de menores. Los años pasaron y los constantes robos de vehículos y tiendas se hicieron habituales, hasta que en 1967 se dedicó a falsificar chequeos y otra vez fue detenido y enviado prisión.

Parte de la "Familia Manson" (Archivo).

Ya para ese entonces, Manson era un arduo estudiante de esoterismo y filosofía oriental, además de dos divorcios y dos hijos con mujeres distintas (Rosalie Jean Willis y Candy "Leona" Stevens), y tras quedar libre en 1967 nació "La familia Manson", en la cual Charles reclutaba a varias personas del estado de California y con su poder de convencimiento lograba el objetivo de sumar adeptos a su secta.

Manson tuvo una vida difícil (Archivo).

Cabe destacar, que la mayorìa de sus integrantes eran de sexo femenino, condición que Manson aprovechaba para seducirlas y obligarlas a ser su gurú. En ese grupo conoció a la asistente bibliotecaria Mary Brummer con quien tuvo su tercer hijo, y ya en 1968 creó su "cuartel" en el Rancho Spahn, ubicado en California.

Son muchos los libros dedicados a Charles Manson.

En pleno momento histórico donde el conflicto racial era atroz en Estados Unidos, Manson pensaba que una guerra racial estaba en camino como solía interpretarlo en una canción de Los Beatles "Helter skelter" (del Album Blanco), tomó a la misma como un himno de guerra y profesó querer ser el líder del mundo que venciera a la "otra raza", de hecho, en su acciones quería culpar al movimiento "Black Panthers", que defendía los derechos de aquellos integrantes de raza negra.

Manson ideó una guerra racial que no le sirvió (Archivo).

Sin embargo, como todo sujeto que busca ser líder nunca se mancharía las manos para matar a una persona, sino que presionaría a otros para ser los autores materiales de los crímenes que llevaran a cabo. La primera vìctima del grupo fue Gary Hinman el 25 de julio de 1969, cuando éste y Manson tuvieron una violenta discusión por drogas y la aparición de los Straight Satans, una pandilla de motociclistas que merodeaba el rancho donde estaba situada la secta. Ambos quedaron heridos en el enfrentamiento, pero Bobby Beausoleil fue el que terminó apuñalando de muerte a Hinman.

El juicio fue furor en Estados Unidos (Archivo).

Para evitar ser descubierto, Manson y algunos de sus secuaces pintaron con sangre "Political piggy" en las paredes del lugar y dibujaron una pata de pantera para culpar a los activistas negros del crimen, sin embargo, y por temor a que Beausoleil dijera la verdad a la policía tras ser detenidos, Manson ideó un plan para matar de la misma manera, situación que haría pensar que el asesino de Hinman todavía estaba libre.

Otra tapa sobre el crimen (Archivo).

Es por eso, que Manson eligió a su próxima víctima: Terry Melcher, un productor que le había negado a Manson una oportunidad para desarrollar su costado musical, y a quien estaba dispuesto a eliminar.

Uno de los libros que habla sobre Manson.

Por tal motivo, un selecto grupo de elegidos fue enviado a la "casa de Melcher" para matarlo, pero lo que no sabìa Manson es que el productor se había mudado y en su lugar (Cielo Drive 10050) vivían el director de cine Roman Polanski y su mujer Sharon Tate, una prominente actriz de 26 años que estaba embarazada (de ocho meses).

Sharon Tate tenía 26 años (Archivo).

Aquella jornada del 9 de agosto, Polanski no estaba en la ciudad de Los Angeles afectado por su carrera cinematográfica en Londres, y en su casa estaba su mujer con unos amigos.

El hecho conmocionó al país (Archivo).

En ese momento, Tex Watson ingresó junto a tres mujeres (Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel) pertenecientes a la "Familia Manson" (llegó a tener unos cien miembros) y ejecutaron a Tate (16 puñaladas), Jay Sebring, Abigail Folger y Wojciech Frykowski y al escapar se encontraron con Steven Parent, a quien también mataron a tiros en el escape. Tras la masacre, los asesinos escribieron en la puerta de la casa "Pig" con la propia sangre de Tate e intentando otra vez culpar a las "Panteras negras".

Las cinco víctimas de la calle Cielo Drive (Archivo).

Días más tarde, Manson fue a la casa de Leno y Rosemary LaBianca, los maniató y Leslie Van Houten los mató de 41 puñaladas.

Charles Manson fue detenido por "delitos menores" (Archivo).

Para aquel momento, los medios de comunicación estadounidenses siguieron con atención los hechos pero la policía local no atinaba con los autores de los crímenes hasta una importante detención. Atkins fue arrestada por el robo de un auto y le confesó en la cárcel a sus compañeras las muertes pasadas, situación que llevó a las autoridades a conectar al grupo con los crímenes. En tanto, Manson, Dianne Lake y otros miembros de la banda cayeron por prender fuego a una máquina niveladora del suelo en Barker Ranch.

Sus compañeras tomaron con humor lo sucedido en el juicio (Archivo).

El 22 de abril de 1971, Manson fue llevado a la Corte por siete cargos de asesinato en primer grado y uno de conspiración, y el 13 de diciembre de ese año, fue declarado culpable y condenado a muerte, pero como en 1972 la pena de muerte habìa sido declarada inconsitucional, se le volvió a condenar a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

La tapa de la sentencia de Manson (Archivo).

Manson estuvo preso casi 50 años en la prisión central de California pero murió a causa de un cáncer de colon y paro cardiorrespiratorio el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años en el hospital de Bakersfield.

Una de las última fotos de Charles Manson (Archivo).

Finalmente, Manson ha tenido una importante aceptación en varios grupos musicales, por ejemplo, el cantante Marilyn Manson eligió su nombre artístico por la unión de Marilyn Monroe y Chales Manson, además en la canción "My monkey" utilizó algunos versos de "I'm a mechanical Man" (tema que cantaba Charles Manson) y utilizó grabaciones de su voz original.

La banda System of a Down, utilizó el término religioso "ATWA" de Charles Manson como nombre de una canción: "Son las fuerzas de la vida, las que mantienen el equilibrio en la tierra". El grupo de rock Guns 'N Roses realizó una versión de la canción escrita por Manson titulada "Look At Your Game, Girl" como parte de su álbum de 1993, The Spaghetti Incident.

The Ramones firmaron una de las canciones que ayudaron a convertir el delirio de Manson en algo cargado de glamour. La canción banaliza los asesinatos de Manson. "Ve y arriésgate con ella, con una sola bala en el cilindro. Y en un momento de pasión toma la gloria como Charles Manson", cantaron en un momento de la canción.

POR G.A.