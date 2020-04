La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios ( Faecys) y las tres cámaras empresarias del sector avanzaron en "consensos básicos", para firmar "un convenio de emergencia por suspensión de actividades y sostener los empleos y la producción", que habilita una baja salarial del 25 por ciento para los trabajadores suspendidos por las restricciones impuestas por el aislamiento social.



El acuerdo es analizado entre el secretario general del gremio mercantil, Armando Cavalieri, y los dirigentes de las tres cámaras patronales, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), Jorge Di Fiori, Gerardo Díaz Beltrán y Alberto Rodríguez Vázquez respectivamente, entre otros.



Aunque las fuentes gremiales aseguraron anoche a Télam que aún "no hay nada firmado", admitieron que se produjeron avances para suscribir un posible acuerdo en el contexto de la grave crisis sanitaria y a la luz de lo pactado por la CGT.

El acuerdo ratifica en líneas generales las cláusulas del decreto 376/20 y el acta firmada el lunes por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA), que será "de plena aplicación para las relaciones laborales del convenio colectivo de trabajo mercantil 130/75".



La CGT y la entidad industrial suscribieron el lunes último un acuerdo salarial retroactivo al 1º de abril y con vigencia hasta el 31 de mayo próximo, por el que los trabajadores que no cumplen servicios por estar suspendidos a partir de la pandemia de coronavirus percibirán el 75 por ciento de sus salarios netos.



Sindicalistas y empresarios mercantiles también avanzan en la elaboración de un protocolo de actuación de emergencia laboral a fin de aplicar herramientas normativas para el sostenimiento de los empleos y la actividad productiva.





"Las asignaciones dinerarias que como prestaciones no remunerativas abonen los empleadores en concepto de suspensiones, según la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744 y las asignaciones compensatorias dispuestas por decreto, no podrán ser inferiores al 75 por ciento del salario neto de los trabajadores de comercio que hubiesen prestado servicios de manera normal y habitual en abril y mayo y, las suspensiones, no tendrán que superar los 60 días", dijeron las partes.



Los empresarios se comprometieron a garantizar los aportes y contribuciones patronales a la obra social (Osecac), los pagos convenidos de forma oportuna en el acuerdo paritario de 2019 o cualquier otra contribución destinada al sistema de salud mercantil y también a abonar la cuota sindical, indicaron las fuentes.

Además, los empresarios garantizaron que mantendrán la dotación de personal, sin alteraciones ni despidos durante esos dos meses, según voceros de la CAME.



La habilitación de la reducción salarial del 25 por ciento a los trabajadores suspendidos se aplicará al personal de los comercios que no cumple tareas por la pandemia de coronavirus y permanece en sus hogares, aunque esos empleados mercantiles percibirán como mínimo el 75 por ciento de su haber neto.