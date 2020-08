El segundo semestre escolar reinició este lunes de forma remota en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, al tiempo que en nueve distritos autoridades educativas y sanitarias se reúnen en consejos de asesores para planificar el regreso escalonado a las aulas para mitad de agosto o septiembre siempre que la evolución de la curva de contagios de coronavirus en cada municipio lo permita.

Por su parte, las clases virtuales retomaron la semana pasada en Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.

La próxima semana, las miradas estarán puestas en San Juan, la primera provincia en volver parcialmente a las clases presenciales en las aulas el próximo lunes 10 de agosto. En el caso de Catamarca, se retomarán el 18, aunque el próximo lunes los docentes ya comenzarán a trabajar en los protocolos. Santiago del Estero, decidió dar un paso al costado y postergar la presencialidad por 30 días ante el aumento récord de casos que tuvo en las últimas 48 horas.

.

San Juan: unos 10.470 alumnos vuelven a las aulas.

La vuelta, de manera presencial, será este lunes 10 de agosto y según manifestó el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos, "será ordenada" y se respetará la decisión de los padres que aún no quieran mandar a sus hijos a los establecimientos escolares, por lo que se implementará un sistema bimodal que incluye plataformas electrónicas y el envío de guías de estudio.

"El lunes vuelven a clases 10.470 alumnos sanjuaninos de los niveles Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior, en 25 establecimientos escolares", detalló.

En esta primera etapa iniciarán estudiantes de 14 departamentos de la provincia: Angaco, Albardón, San Martín, 9 de julio, 25 de mayo, Jáchal, Calingasta, Iglesia, Valle Fértil, Sarmiento, Pocito, Ullum, Zonda y Caucete.

Se tratará de una modalidad "bimodal", que contempla educación en la distancia y educación presencial.

En cuanto al protocolo de hiegiene, estudiantes, docentes y no docentes, deberán ingresar al edificio escolar con tapaboca en forma obligatoria. Para alumnos, se entregará el primer día de clases en la institución educativa al ingreso de los estudiantes, una bolsa de tela vegetal que contiene alcohol en gel, tapaboca, jabón líquido y toalla personal, mientras que los docentes, al ingresar al establecimiento, se les dará una máscara de acetato desinfectada y que deberá reintegrar al culminar la jornada escolar.

Los recreos, serán escalonados entre los agrupamientos, según la distribución realizada previamente. Cada institución escolar recibirá un kit de señalética para garantizar el distanciamiento en los tiempos libres.

.

Catamarca: iniciarán las jornadas institucionales para docentes

En Catamarca, las escuelas abrieron con la presencia de los equipos directivos, docentes y personal no docente con la intención de reacondicionar los edificios y capacitar al personal en la nueva modalidad de clases. Según indicó el ministerio de Educación provincial, el próximo lunes darán inicio las “Jornadas Federales Jurisdiccionales e Institucionales para la Continuidad Pedagógica” que abarcan a todo el personal docente y no docente de la provincia.

A partir del 18 de agosto, volverán las clases presenciales en las escuelas rurales de periodo común y el 24 se prevé que regresen a las escuelas de período especial, las de los alumnos de sexto de primaria, sexto de secundaria y cuarto de las Escuelas de Jóvenes y Adultos (EDJA) de toda la provincia, según dispuso el Ministerio de Educación provincial.

Trotta, ponderó el trabajo esta provincia para retomar las clases presencias: “ Catamarca ha dado todos los pasos para regresar (a las clases presenciales) de manera escalonada con el protocolo nacional aprobado y teniendo la realidad epidemiológica que lo permite", dijo en diálogo con radio Valle Viejo.

.

Santiago del Estero: suspenden por 30 días el regreso a clases

La provincia ya tenía marcado en el calendario la vuelta para el 18, pero ante récord de casos de coronavirus que tuvo la provincia en las últimas 48 horas, decidieron que seguirán esperando unos 30 días, medida que fue respaldada por Trotta.

El gobernador Gerardo Zamora indicó que de volver a reiniciarse el cronograma presencial los miembros de la comunidad educativa “recién deberían concurrir a las escuelas el próximo 6 de septiembre”, mientras ratificó que “se mantiene la educación y capacitación virtual para garantizar la continuidad pedagógica, que se venía dando a los alumnos".

“Valoramos lo que venían haciendo docentes y directivos” de preparar las escuelas para lo que será el regreso a las aulas de los últimos años de los niveles primario y secundario, cuando la situación epidemiológica lo permita, expresó Zamora.

“Recién deberían concurrir a las escuelas el próximo 6 de septiembre”.

Ante esta situación, Trotta lamentó la aparición de nuevos casos y apoyó la decisión del gobernador ya que la prioridad "siempre ha sido el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa”.



“El regreso a las aulas no es un camino sencillo; implica avances, revisiones y retrocesos de ser necesario, la vuelta segura conlleva una revisión diaria de la situación epidemiológica de cada región, la aplicación de protocolos, la construcción de consensos”, añadió el ministro de Educación. Y destacó que “el regreso físico a las escuelas requiere de una mirada integral".



Si bien la provincia decidió dar un paso al costado, el protocolo había establecido que cada grupo que supere a los 15 alumnos sean divididos y estos serán alternados para concurrir una semana cada sección con el objetivo de mantener el distanciamiento de un metro. María Nassif, ministra de Educación provincial, destacó que “para evitar los horarios donde se desarrollan otras actividades como comercios y actividad pública, los ingresos serán en horarios diferenciados pero la cantidad de horas a cumplir será la habitual”

.

Córdoba: sin fecha de retorno

Se trata de una de las provincias que todavía no definió cuándo retomarán las actividades en los establecimientos educativos. Los alumnos de los distintos niveles del sistema educativo ya retomaron las clases con la modalidad no presencial, luego del receso de invierno que rigió entre el 13 y el 28 de julio.



"No están dadas las condiciones epidemiológicas" para retomar la asistencia en Córdoba, sostuvo el ministro de Educación local Walter Grahovac, y afirmó que evalúan "modificar el calendario académico" y extenderlo hasta el primer trimestre del 2021 el ciclo lectivo, en particular para la educación superior.

Cuando estén dadas las condiciones se planificará un “regreso escalonado” y sin jornada extendida, manteniendo un sistema dual de clases presenciales y bajo la modalidad virtual.

.



Santa Fe: alternancia semanal, distancia social y sin actos escolares

La ministra de Educación, Adriana Cantero, adelantó que la fecha tentativa de retorno a las clases presenciales sería mediados de agosto, y consideró que podría darse en 400 escuelas rurales y de ciertas regiones, a excepción del sur y la capital.

Este mes comenzarán con la capacitación docente, no docente y la adecuación de las aulas. Las clases retornarán pero de manera escalonada y con la intención de que en septiembre todo el sistema educativo esté en funcionamiento.

La “nueva normalidad”, aclaró la ministra santafesina, será con alternancia semanal, distancia social y sin actos escolares. Asimismo, retomar con el calendario levtivo también dependerá de un factor que no es sanitario sino salarial: desde todos los gremios docentes reclaman por la reapertura de paritarias por parte del gobierno provincial, suspendidas desde principios de marzo.

.

Chubut: no más de 15 estudiantes por aula

Las fechas estipuladas son hacia fines de septiembre principios de octubre. Se estima que los primeros alumnos que regresen a las aulas, son aquellos que vivan en pequeñas localidades del interior en donde Salud tenga la certeza de que la situación epidemiológica lo permita.

En principio serían los cursos de sexto grado de Primaria y último año de Secundaria, quienes tendrán prioridad de volver a la presencialidad en grupos no mayores a 15 estudiantes por aula y dos veces por semana. Pero hasta el día de hoy, no está nada definido y son todos supuestos.

Sobre los recreos como tiempo de esparcimiento, el Consejo Asesor remarcó que es un tiempo en el que no se pueden flexibilizar las medidas preventivas y que dependiendo del espacio con el que cuente la institución se desarrollarán las distintas estrategias y actividades que realicen los estudiantes.

.

Río Negro: el regreso a clases será por localidad

La ministra de Educación, Mercedes Jara Tracchia ratificó la decisión de la vuelta escolar con criterio geográfico, a partir que hay zonas con covid-19 y otras que no registran esa circulación viral.

“Se irá evaluando en cada una de las localidades cómo será el regreso al aula, y dentro de una decisión basada en lo que el Ministerio de Salud nos vaya indicando” indicó la funcionaria.

Repitió adelantos formulados días atrás por la gobernadora Arabela Carreras en cuanto al retorno, fundamentalmente, en septiembre, y que además “existe un acuerdo en la Patagonia en este sentido”. Fundamentó ante RÍO NEGRO que “agosto todavía es un mes muy frío en la región, en el que prevalecen enfermedades propias del invierno a las que ahora se ha sumado la pandemia por covid-19”.

Sobre cuántas escuelas hay que adaptar en la provincia para las clases presenciales, en su opinión “no es que haya que adaptar escuelas, sino dotarlas de los elementos necesarios para la prevención del coronavirus: alcohol en gel, jabón líquido, toallas descartables”. Añadió que “en las aulas habrá menos cantidad de estudiantes para mantener el distanciamiento de 1,5 o 2 metros” más que adaptar “se trata de una nueva organización”.

.



Santa Cruz: presencialidad escalonada y bimodalidad

La presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), María Cecilia Velázquez dijo que "se está pensando en septiembre implementar algún tipo de asistencia a los edificios escolares con clases presenciales" con "presencialidad escalonada" dentro del protocolo, con foco en los últimos años. Velázquez añadió que "seguramente se desarrollará una bimodalidad".

.

Salta: priorizan el quinto año del nivel secundario

El ministro de Educación, Matías Cánepa, explicó que se trabaja en la vuelta reducida y gradual de clases presenciales, priorizando el quinto año del nivel secundario (a fines de agosto) y los de séptimo grado (en septiembre), sin fecha para el resto.

“La realidad es que, en el caso nuestro y de la mayoría de las provincias, nos vamos a ocupar básicamente de quinto año porque son los que dejan el sistema educativo y los tenemos que ayudar a que terminen”, sostuvo. En el caso de un retorno de la totalidad de estudiantes de primaria y secundaria, Salta tendría que ocuparse del regreso de 40 mil estudiantes, por eso se priorizó el último año y así continuar con las medidas de prevención.