Cuando se confirmó la decisión de las autoridades sanitarias de suspender el refuerzo de la dosis de la vacuna contra el meningococo en los niños de 11 años por falta de stock, en Paraná se diagnosticó un caso positivo de meningitis en el Hospital San Roque y un segundo caso es materia de investigación.

¿Es posible vincular la falta del refuerzo con los casos recientes? ¿Están en riesgo nuestros chicos?, son algunas de las preguntas que surgen. "Creemos que la interrupción transitoria de las dosis para los chicos de 11 años no va a causar en lo inmediato un impacto importante, pero si se sostiene en el tiempo, vamos a empezar a tener la probabilidad de ver casos en gente mayor o aumentar los casos en nenes chiquitos. Es una señal poco feliz, nunca es bueno sacar o suspender una vacuna de nuestro calendario, que es uno de los más completos de la región", sostuvo en diálogo con Crónica la doctora Elizabeth Bogdanowicz (M.N. 66915), secretaria del Comité Nacional de Infectología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría.

La especialista explicó que los pequeños de dos años estarán todos inmunizados en tanto se cumpla con el calendario de vacunación. Sin embargo, "en los niños de once años tendremos la realidad de que algunos chicos se van a vacunar en forma particular. Pero en el caso de los que no pueden hacerlo de forma paga, se encontrarán con la falta de la vacuna. El objetivo de la vacunación cuando se trata de niños más grandes es evitar que se mantenga la circulación de la bacteria en la población", aclara.

Lo cierto es que esta modificación provisoria del calendario de vacunación coincide con la aparición en el mercado de una nueva vacuna contra el Meningococo B. "Aún está en estudio en nuestro país. Si bien está aprobada por nuestra agencia de regulación, actualmente se la utiliza con criterio individual: esto es, depende de la decisión de cada pediatra. Lo que se estudia es, en definitiva, la efectividad de la inmunización que provee con las cepas de meningococo B locales. Es una vacuna atractiva que los pediatras han recibido bien y creemos que cuando tengamos datos concretos y completos, vamos a tener que pensar en beneficio a futuro de la incorporación de esta vacuna al calendario, pero es un hecho que no va a ocurrir de inmediato", indicó la especialista.

Cuadros severos

Bogdanowicz explicó que no todos los tipos de meningitis son igual de severos. En ese sentindo, aseguró que los cuadros con mayores secuelas -retardo madurativo, sordera, epilepsia- son producto de la bacteria llamada neumococo que produce una infección en el sistema nervioso central -meningococcemia-.

Para ella existe una vacuna eficaz que forma parte del calendario local. "La haemophilus influenzae que también era un agente prevalente, hoy ha dejado de circular gracias a la incorporación de la vacuna contra haemophilus", concluyó.