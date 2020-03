La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, informó este viernes que el sistema ya fue dotado con 190 respiradores nuevos, 72 adquiridos por las jurisdicciones y 118 distribuidos por la Nación, y que es "permanente el trabajo para poder ampliar la cantidad de reactivos PCR" que se utilizan en las pruebas para detectar coronavirus.



La funcionaria informó que uno de los ejes de acción de la cartera es "preparar el sistema para un eventual aumento de los casos" que se traduce en "programar cirugías, liberar camas crìticas, reorganizar los circuitos" dentro de los centros asistenciales, al encabezar la presentación del reporte diario del ministerio de Salud por la pandemia del coronavirus.

"En ese sentido, el ministro ya lo informó a las jurisdicciones, hay 190 respiradores nuevos, 72 adquiridos por las mismas jurisdicciones, 118 distribuidos por la Nación. se sigue un proceso de compra y recepción de estos insumos", señaló Vizzotti.



Además, dijo que "se ha planificado una entrega de medicamentos para la campaña de invierno a través del Plan Remediar" que buscará hacer frente a las enfermedades estacionales en el primer nivel de Salud y que, adicionalmente, se dotará a las jurisdicciones de stock para tres meses de medicación a pacientes con dolencias crónicas.

La funcionaria dedicó un párrafo de su presentación para brindar un reconocimiento a los trabajadores del ministerio y de las provincias, como así también la "predisposición inmensa" del Gabinete nacional para escuchar las recomendaciones del titular de Salud, Ginés González García, y adoptar las decisiones del presidente Alberto Fernández.



En dos ocasiones, Vizzotti explicó que se está trabajando para "pensar cómo se van a ir retomando las actividades" durante un invierno en el que las medidas "de distanciamiento social, de lavado de manos, deben sostenerse".

Otro segmento se dedicó a despejar dudas sobre la relación entre coronavirus, embarazo y niñez, para destacar que es muy importante que se mantenga la lactancia con recaudos como el uso de barbijo o la limpieza de manos.



"No se ha demostrado transmisión transplacentaria, no se ha demostrado ningún problema mayor de salud para las embarazadas, no se ha demostrado que se transmita a través de la lactancia. Esto es diferente con otros virus respiratorios: en el 2009 supimos que la influenza podía ser mucho más grave y este virus no tiene ese comportamiento. Lo mismo sucede con los chicos", explicó la doctora Vázquez, quien acompañó a la secretaria de Acceso a la Salud durante la conferencia de prensa.



En ese sentido, Vizzotti recordó que "las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación deben recibir la vacuna antigripal, eso va a prevenir una causa de transmisión" de la influenza.