La Cumbre del G 20 albergará más de 45 reuniones de varios niveles gubernamentales en 11 ciudades diferentes de todo el país, entre el 30 de noviembre y el 1º de diciembre. Debido a esto, se desplegará un intenso y amplio operativo de seguridad que afectará la rutina de los argentinos.



A continuación, toda la información que tenés que saber para esas fechas



Autopista Illia, Cantilo y Lugones cerradas al tránsito desde el jueves 29/11 a las 15hs hasta el domingo 02/12 a las 12hs.



El puerto de Bs as cierra sus operaciones desde el jueves 29/11 a las 15hs hasta el domingo 02/12 a las 12hs. Durante este tiempo no habrá libertad marítima para circular, aéreas controladas por prefectura naval.



No habrá actividad ferroviaria en las estaciones cabeceras de Retiro desde el viernes 30/11 a las 10hs hasta el domingo 02/12 a las 12hs.



Por su parte, se decretó asueto administrativo en la Ciudad de Bs as en todas las dependías estatales. Sectores privados dependen de las autoridades.



Habrá tres anillos de protección durante el evento. La avenida Figueroa Alcorta estará cortada al tránsito a la altura de la facultad de medicina.



Los anillos estarán en Alcorta y Sarmiento, Lugones y Dorrego, y en la autopista Illia cercano a Av del Libertador. Todos estos cortes totales comienzan el jueves 29/11 a las 15hs hasta el domingo 02/12 a las 12hs.



La avenida Ramos Mejía también estará cortada y vigilada especialmente por la Villa 31.



Costa Salguero: El predio estará cerrado al público desde el martes 27/11 a las 15hs. Es un perímetro de 12 km que estará custodiado por Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, PSA, Fuerzas AntiDisturbio, buzos y unidades de superficie.



Más allá de los cortes también habrá fuertes operativos en la zona de Puerto Madero, Retiro y Recoleta. Habrá un fuerte operativo con corte en Alvear y Arroyo, zona por donde circularán los mandatarios para entrar y salir de los hoteles.



La cena de gala será el viernes 30/11 en el Teatro Colón. Por estará cerrada al tránsito la avenida 9 de Julio durante la jornada del viernes 30/11 hasta el sábado 01/12 a las 8hs. No habrá subtes en la zona por esta razón.



Aeropuertos



Aeroparque: Sin vuelos comerciales desde el jueves 29/11 a las 15hs hasta el sábado 01/12 a las 22hs.



El Palomar: Sin vuelos comerciales desde el jueves 29/11 a las 15hs hasta el sábado 01/12 a las 22hs.



Ezeiza: Opera normalmente, con más operativos de segurida. y controles migratorios. Vuelos nacionales e internacionales.