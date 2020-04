Los científicos trabajan a lo largo del mundo para encontrar una vacuna que cure el Coronavirus ( Orthocoronavirinae), mientras que otros intentan encontrar métodos de testeos para el Covid-19 que sean cada vez más rápidos y eficientes.

En referencia a esa cuestión, un grupo de investigadores argentinos desarrolló un sistema totalmente gratuito capaz de identificar a aquellos que están infectados en apenas 3 minutos y con una precisión que ronda entre el 95 y el 98 por ciento.

El software trabaja a través de un diagnóstico por imagen de una radiografía de tórax, que funciona en conjunto con una inteligencia artificial específica. Este proceso no es reemplazo del test PCR.

En los estudios hechos con tomografía computada (TC) y rayos X (radiografías) como fuente para ser analizado en un sistema, se introduce en un "modelo preentrenado" que llmaron VGG16, que define si el paciente tiene o no la enfermedad.

El test de Coronavirus en pleno proceso.

La idea se comenzó a elaborar a través de trabajos científicos publicados por la sociedad radiológica de Estados Unidos (RSNA) por médicos de Wuhan, China, ciudad de donde salió el coronavirus.

Los primeros resultados sobre 200 pacientes testados (100 sanos y 100 infectados), dieron resultados prometedores.

El software más rápido para detectar el Coronvirus

Un científico estadounidense desarrolló una nueva tecnología que puede producir un diagnóstico en cuestión de segundos y con una precisión del 98 por ciento.

Barath Narayanan, un científico del Instituto de Investigación de la Universidad de Dayton, en Ohio, logró establecer un código de software específico que puede detectar la enfermedad con sólo escanear radiografías de tórax.

El proceso utiliza un algoritmo de aprendizaje que fue entrenado usando escaneos de aquellos con y sin la enfermedad para buscar marcas asociadas con virus.

"Lo que eso significa es que el software ha decidido que algo está ahí, en esa región en particular, y ese algo en particular cumple con sus criterios para clasificar la imagen como si tuviera marcas de COVID-19, en contraposición a no tener COVID-19, o en contraposición a tener otra enfermedad pulmonar", explicó Narayanan.

"Usando el aprendizaje profundo, una rama de la inteligencia artificial, el algoritmo se enseñó a sí mismo a identificar estas marcas. A medida que ha continuado entrenándose con rayos X adicionales en mi investigación en curso, su tasa de precisión ha pasado del 98 por ciento a más del 99 por ciento", añadió.

Creen que con una investigación adicional, estas tecnologías pueden ser desarrolladas para detectar incluso cualquier pequeña anomalía en las imágenes que son difíciles de detectar con el ojo humano.