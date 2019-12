Ginés González García, el ministro de Salud, anunció este lunes un acuerdo entre el gobierno nacional y las cámaras de fabricantes de medicamentos por el cual se aplicará “desde este mismo momento” una rebaja del 8% en el precio de todos los remedios.

Los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, mantendrán los valores congelados hasta el 31 de enero. En tanto, Marcelo Peretta, el titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquimicos, señaló en diálogo con cronica.com.ar que esta medida "No va a impactar positivamente en el bolsillo de la gente porque se termina incumpliendo, cada vez que los labotarios se comprometieron con los gobiernos a bajar el precio de los medicamentos despues no los bajaron".

Ademas "no hay mecanismo de control, se desmantelaron todas las áreas de control; la Secretaria de Comercio , de la Secretaria de salud, por eso es incumplible. Esto es como hacer una pose y decir que los medicamentos van a bajar para tanquilizar a la gente".

Lo que no se dan cuenta es que si esto no baja de verdad "la gente en vez de tranquilizarse se va a poner más nerviosa. Me parece un error seguir las politicas que vino haciendo Macri con las cámaras farmaceuticas. Un acuerdo de caballeros que no cumplen, porque no son caballeros, son empresarios que quieren ganar plata. y dicen que van a bajar los precios y no los bajan porque saben que no hay capacidad de control. No tengo ninguna expectativa de que esto funcione", indicó el titular.

En cuanto a la situación de los argentinos en materia de medicamentos, "es muy grave en materia de medicamentos porque ha crecido la morbi mortalidad de 1,2% a 3,7%. Las enfermedades se han agravado, entre 2016 y 2019 se murieron 9.000 argentinos que podrían estar vivos, producto de este inacceso a los medicamentos y el precio tan alto. Este año la inflacion va a ser del 60% y los precios de los medicamentos del 110%. La gente la pasa mal", explicó.

¿Cuál es la manera de resolver el acceso a los medicamentos?

Para Peretta, la solución se basa en una mesa de cuatro patas;

1. "Relanzamiento de la ley de Genérico Nº 25.649; en donde esta vigente, hay que darle más publicidad y multar a los medicos que preescriban marcas, lo tienen prohibido y lo siguen haciendo".

2. "Compras conjuntas para obras sociales; va a bajar el costo porque se compra para millones de pacientes simultaneamente".

3. "Producción nacional; hay 30 laboratorios públicos que pueden producir los 200 medicamentos esenciales que dice la OMS para aquellos que no puedan pagarlo y se entregan gratuitamente o a bajo costo".

4. "Redimencionar la figura del farmaceutico; tiene que cumplir su rol de cambiar las marcas caras por las más baratas, que tienen la misma calidad. Lo más caro no es mejor. Lo más caro enriquece al laboratio nada más y viene de un mecanismo espurio. coimear o premiar a un medico que recete una determinada marca. Tambien es importante acompañar los tratamientos médicos, lo que el médico receta se tiene que cumplir".