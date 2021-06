La Mego denunció desde su cuenta de Instagram a los organizadores del reality show en el que participa María "La Chabona" Palacios, el joker argentino y otros youtubers, este grupo fue detenido hace unos días por romper la cuarentena en Villa Carlos Paz, Córdoba.

Daniela Ayelen La Mego era una de las convocadas para participar de la producción que se emite por redes sociales. Sin embargo, la joven de 30 años declinó la propuesta por irregularidades en las cláusulas del contrato.

La Mego es oriunda de Virrey del Pino, La Matanza. Volvió popular la muletilla "podrán" y la frase "las pelo crocante". En sus redes sociales ella cuenta todo y no se guarda nada, comparte su día a día con sus más de 130 mil seguidores en @la.mego.oficial.

En un vivo de Instagram que realizó desde su cuenta @lamegocanjes denunció una estafa en las condiciones de contratación.

"Están mintiendo tanto", empezó diciendo La Mego, sobre Christian Manzanelli, representante de La Chabona, y el grupo que lo acompaña.

La joven de zona oeste recibió el contrato por WhatsApp y allí le informaron que iba a estar junto a otros influencers. Ella "no entendía mucho unas pautas que tenía" y consultó con su círculo cercano quienes le aconsejaron no continuar adelante con la propuesta.

La Mego hizo publica las condiciones de contratación del reality de los youtubers.

La primera cláusula del contrato establecía que la producción no "se hacía cargo" si a ella le pasaba algo en cuestiones de salud o "robo", esto le pareció "re mal". Otras de las condiciones era "hablar bien" de sus compañeros por más que hayan tenido una pelea.

"Esta gente se está aprovechando de la necesidad ajena. Ustedes mismos ven a las personas que están ahí, hay personas que no están bien. La gente las sigue para burlarse de ellos y para reirse", sentenció la influencer.

Sobre La Chabona aseguró que "es un títere, la ponen delante del teléfono y le dicen decí esto". Además afirmó que las personas involucradas en la organización del reality show "no están ayudando a nadie, sólo se están llenando los bolsillos".

En un sentido posteo en Instagram explicó que se debe a sus seguidores, ella es "una mujer espontánea".

"Pretendo seguir así. Algunas 'influencers' se convierten en un producto explotado y no es mi idea. Estoy terminando mi casa a pulmón y gracias a ustedes y sus colaboraciones. La ganancia del reality iba toda al bolsillo de Manzanelli y no me parecía correcto, sobre todo la mención de marcas que no conozco en todas mis historias y la utilización indiscriminada de mi imagen", manifestó.