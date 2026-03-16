"Que en paz descanses, chiquitín": así despidieron a famoso creador de contenido que murió en trágico accidente

Rodrigo Nieva, un joven influencer de Tucumán, falleció durante un accidente de tránsito ocurrido en el departamento Pellegrini, en Santiago del Estero.

En medio de la conmoción por la tragedia, los seguidores de "Tincho" lo despidieron con dolorosos mensajes en redes sociales, donde también lo recordaron.

Uno de los mensajes más sentidos fue el de su amigo y colega, el influencer santiagueño Ustin, quien compartió en sus redes sociales un video del primer contenido que grabaron juntos y lo acompañó con un emotivo texto.

"Y este fue el primer video que grabamos juntos... cuando te conocí. Con profundo dolor despedimos a Rodrigo Nieva (Tinchito). Vuela alto hermanito, nos dejas destrozado el corazón a muchos. Gracias por tu carisma tan especial y por la gran personita que fuiste. Mis condolencias a la familia. Hasta siempre amiguito querido de Tucumán, te vamos a extrañar mucho", expresó.

La publicación generó una rápida repercusión entre sus seguidores, quienes también manifestaron su tristeza y recordaron los momentos de humor que el joven compartía en sus redes.

Muchos destacaron especialmente sus participaciones interpretando al nieto de "La Gringa", uno de los personajes que lo hizo popular entre el público.

"Dios mío, qué tristeza me dio. Como me reía con ese enano desgraciado... Qué desgracia, mi más sentido pésame a la familia y a ustedes que siempre lo tenían presente", escribió una usuaria.

Otro seguidor, en tanto, comentó: "Que en paz descanses, chiquitín. Me encantaba verlo cuando hacía del nieto de la Gringa".

"Tincho", como lo conocían sus seguidores, era un creador de contenido, oriundo de Tucumán pero muy popular entre el público de Santiago del Estero por sus videos humorísticos.