Dirigentes sindicales, políticos y empresariales, junto a referentes de la Iglesia Católica, debatían este sábado sobre la necesidad de un "nuevo pacto social", durante una jornada organizada por la Pastoral Social porteña.



"Los niveles de pobreza son el fruto de decisiones políticas y económicas que nos tenemos que hacer cargo todos. Si tenemos una política, una economía, una empresa, es para darle sentido a la existencia de mujeres y hombres de nuestro pueblo. El verdadero sentido lo da la felicidad del pueblo", dijo el padre Carlos Accaputo, responsable de la Pastoral Social porteña, al dar inicio a la jornada.



El encuentro se desarrolla hasta las 17 en el auditorio de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos de la República Argentina (Foetra), ubicado en Hipólito Yrigoyen 3171, del barrio porteño de Almagro, bajo el lema "Un nuevo pacto social para el siglo XXI".





De la apertura participaron también la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, quien -en su exposición- habló sobre la necesidad de "reflexionar sobre cómo construir un nuevo pacto social", acompañada por el Defensor del Pueblo de la ciudad, Alejandro Amor.



En el primer panel, titulado "¿Por qué es necesario un pacto social nacional?", expusieron los representantes de la CGT, Carlos Acuña y Héctor Daer. "No solo tenemos que plantearnos cómo reactivamos el país sino también tener una mirada de investigación y desarrollo", dijo Daer.



"Somos muchos sectores, somos muy democráticos, porque dialogamos con todos, intentando generar debate y consenso, y todos queremos esta mirada de país. No importa si hay matices en el movimiento obrero, porque hay unidad de criterio: queremos una Argentina distinta. Hay que tener la voluntad política de transformar la Argentina", añadió.



Por su parte, el dirigente industrial José Urtubey sostuvo que este nuevo Pacto Social es el crecimiento sostenible acompañado de una fuerte inclusión social.



En tanto, el titular de Coninagro, Carlos Ianizzotto, apuntó: "No solamente hay que tener voluntad, sino que también hay que tener contenido y acción para construir un Pacto Social".



"En este pacto social tenemos que volver a ser originales, que significa volver a nuestros orígenes, a entablar un profundo diálogo para fortalecer a la sociedad, que ha sido la característica de nuestro país; la solidaridad entre el movimiento obrero, industrial y capital. Tenemos que reestablecer esa alianza de diálogo social", remarcó.



En el segundo panel, sobre "Ejes estratégicos de un pacto social con perspectiva federal", participaron el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo; el diputado Felipe Solá, el economista Arnaldo Bocco y el politólogo y sociólogo Marcelo Leiras.



"La construcción de confianza es lo primero que tenemos que tener los argentinos para construir en común", analizó Pinedo. A su turno, Solá sostuvo que "el Pacto Social es una realidad que se viene. Si no llega a ser realidad, es porque habremos perdido la batalla central". En tanto, el acto de clausura estuvo a cargo del arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Aurelio Poli.