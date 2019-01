Una pareja dejó a su hija dentro del auto en el estacionamiento de un famoso centro comercial de Almagro, y se fue a hacer las compras. La nena, de dos años, quedó con todo el auto cerrado en la parte de atrás del vehículo, ubicada en su sillita de seguridad.

Pablo Aranda fue quien advirtió la situación y filmó el momento. En diálogo con Crónica HD, contó detalles del tenso momento que le tocó atravesar. "Lo primero que hice fue fijarme si respiraba. Le golpeé la ventanilla pero no se movía. vi que estaba muy transpirada", relató.

Mientras contaba lo ocurrido, apareció la mujer madre de la nena y culpó a su marido de haberla dejado ahí. "Pensé que había dejado abierto", esbozó mientras bajaba la ventanilla del auto sin siquiera ver cómo estaba la criatura.

"Por cómo reaccionó la madre me hizo pensar cualquier cosa. Lo primero que se me vino a la cabeza fue el papá que dejó a la nena y se murió. Me dijeron de todo en las redes sociales no fue mi intención ganar popularidad simplemente trasmitir un mensaje de que esto no puede pasar", agregó el testigo.

Aranda hacía referencia al fatal caso ocurrido en noviembre en Santos Lugares de un hombre que olvidó a su chiquita dentro del auto por ocho horas, provocádole la muerte.

En diciembre ocurrió algo similar en un hipermercado de Ciudadela, cuando un bebé fue rescatado por la policía luego de que sus padres lo dejarán con más de 30 grados a plena luz del sol dentro del vehículo.

Además, también en el último mes del año, una mujer dejó a su hija dentro del auto para ir a hacer las compras navideñas en el barrio porteño de Palermo. La mujer fue demorada.