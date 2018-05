La Universidad Nacional de Tucumán está sacudida por los dichos sexistas de un profesor. Eduardo Hassan, titular de la cátedra de Odontología, está acusado de emitir polémicas declaraciones contra sus alumnas y las mujeres en general. Los mismos fueron efectuados mediante un audio de Whatsapp que se viralizó rápidamente entre los estudiantes de la Universidad.

"¿Ven por qué yo digo ven por qué yo digo que yo no le permitiría a la mujer estudiar? Porque no razonan. La mujer es un ente, es como el lavarropas, vos le apretás y te cumple la función porque vos le has apretado ese. La mujer es igual. Mira tu explicación", se puede escuchar en el audio. En el mismo contexto, según las denuncias, el docente habría dicho a las mujeres de la clase que "no entendía que hacían ahí, que se vayan a su casa porque las mujeres tienen cuatro neuronas, una para cada hornalla".

Ante las acusaciones, Hassan debió salir a defenderse: "Niego terminantemente que ese audio sea mío. Jamás, en los 30 años que tengo de docente, se me cruzó ni se me va a cruzar agraviar a una mujer, ni a un alumno por el color de piel o por inclinaciones políticas o religiosas y menos por ser mujer", indicó a La Gaceta.

El profesor, sin embargo, admitió tener un humor peculiar a la hora de enseñar: "En mis clases yo doy ejemplos que terminan siendo jocosos y todo el mundo termina riéndose. Los alumnos, tanto varones como mujeres, entienden que son bromas que hago para despertarlos. No hay nada más tedioso que prestar atención durante más de una hora a la materia que me toca dictar".

Durante la charla con el periodista, reconoció hacer chistes machistas y puso de ejemplo una de sus "humoradas". "Es todo sin animosidad a nadie", aclaró. "Si alguien hubiese pensado que esto está dirigido a discriminar a la mujer por el sólo hecho de ser mujer o porque razone menos que un hombre no creo que en la próxima clase tenga la presencia femenina de alguien".

Excluido de la materia

La secretaria Académica de la UNT, Marta Juárez de Tuzza, comentó que “la Facultad de Odontología ya está actuando al respecto" y que "mientras se investigue el hecho, al docente se lo separará momentáneamente hasta que se compruebe la verdad. Lo que buscamos es que no haya ninguna discriminación de este tipo”.

A pesar de esta determinación, Hassán sostuvo que a él no se lo notificó y que, de hecho, volvió a dar clases tras la denuncia.

Además, avisó que él mismo iniciará las acciones legales y formales correspondientes, que pedirá un sumario en el ámbito de una facultad para hacer su descargo y para que cualquier estudiante que se haya sentido ofendido pueda manifestarse por esa vía.

“Ni ahora ni nunca, desde el año 1983 que soy docente, recibí ninguna presentación de este tenor, o de que persiga por condición social, color de piel, sexo o principios religiosos a un alumno. Jamás”, finalizó.

El martes 15 se viene el "ruidazo" a modo de repudio.

En tanto, la Comisión de Género de la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (ADIUNT) convocó para el próximo martes 15, a una marcha y "ruidazo" frente a la Universidad.