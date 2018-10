Escándalo en Las cañitas. Vecinas del barrio discriminó a dos chicas venezolanas que están viviendo en Argentina. pic.twitter.com/84EbXGdYtC — Crónica TV (@CronicaTV) 2 de octubre de 2018

La entrevista

Una mujer increpo a dos jóvenes colombianas en el barrio porteño de Las Cañitas, Palermo, por ser extranjeras. Los insultos comenzaron porque estaban fumando un cigarrillo en la puerta del edificio y las acusaron de estar consumiendo estupefacientes."Ustedes están drogadas colombianas de m...", dijo mientras su hijo las insultas. La victima,intentó sacar al hijo de la agresora que las pateaba y las insultaba pero esto enardeció más la situación."A mi hijo no lo vas a tocar, no le decis nada, no lo toques negrita", repitió varias veces hasta que llegó la policía y comenzó a victimizarse.Marin habló en exclusiva cony comenzó: "Se ve que la señora no esta bien e incide a su hijo al odio y la violencia. Intenta agarrar una silla para golpearnos. Nos dice Pu... El hecho sucedió el sábado a las 9 de la noche cuando estábamos fumando un cigarro afuera del departamento, ella nos dijo que era la dueña del departamento y comienza a insultarnos"."Cuando escuchó como hablábamos nos acusó porque eramos extrajeras y nos dijo: 'Colombianas drogadictas', y demás actos de xenofobia. Si hubiésemos sido rubias y no nos hubiera pasado esto", reflexionó.Increíblemente, contó que cuando llegó la policía, lo primero que le preguntaron fue si eran argentinas. "Nosotras estamos legales, hace más de dos años y no nos quiso tomar la denuncia porque decían que era la palabra de ella contra de la nuestras y no iba a suceder nada", concluyó indignada.Por otro lado, aclaró que no era marihuana lo que estaban fumando sino un cigarrillo blanco.