Por Matías Resano

mresano@cronica.com.ar

A la Comisaría de la Mujer de Temperley acudió un hombre para denunciar que su hija le había sido arrebatada por la madre. El papá tiene la guarda de la niña, debido a los maltratos a los que la mujer sometía a la piba. En consecuencia, el denunciante clama por la inmediata reaparición de la pequeña, cuyo paradero es motivo de incertidumbre y angustia para el padre y sus seres queridos.

El pasado domingo, aprovechando la celebración del Día de Reyes, Ariel Ochoa accedió que su ex pareja pudiera tener contacto con su hija, Martina, de siete años. "A mí me dieron la custodia provisoria hace cinco años porque la madre la maltrataba y entonces le ordenaron hacer un tratamiento psiquiátrico que hizo una vez y le salió mal. Después, jamás lo volvió a hacer", detalló.

Pese a esta situación, relató que desde el Juzgado N° 11 de Familia de Lomas de Zamora, que interviene en la causa de la tenencia, le pidieron "un buen gesto para que no impidiera el vínculo de la nena con su mamá, principalmente en las fechas importantes". Por lo tanto, el domingo, pasado el mediodía, la mujer fue a entregarle un regalo de Reyes a su hija.

"Salimos a la calle cuando ella llegó. La nena tenía sus muñecas para jugar con su mamá pero al ver que le trajo un juguete, me pidió: Pa, llevame las muñecas adentro. Cuando me di vuelta, escuché dale, dale, y vi cómo la metían al auto y escapaban a gran velocidad", relató Ariel, quien aseguró que "fue todo una locura".

Ochoa fue entonces a la Comisaría de la Mujer para hacer la denuncia y luego,hasta la casa de la madre de su hija, donde lo recibieron los familiares de la mujer. "Se me reían en la cara. Me dijeron que no tenían manera de ubicarla y me aconsejaron que fuera al Tribunal. Anda ahí, ya que fuiste tantas veces", contó.

Pura violencia

La guarda provisoria de la pequeña le fue otorgada al papá cuando Martina sólo tenía dos años, luego de padecer maltrato verbal por parte de su madre. Ese hecho quedó filmado y las palabras que se le escuchan a la mujer son escalofriantes. "Te voy a arrancar la cabeza. No limpiaste nada, te dije que limpies todo", le exigía a su hija, mientras la chiquita trataba de borrar con un trapo los dibujos que había hecho en la pared.

Por estos antecedentes. el denunciante confesó: "Estoy desesperado porque mi hija está en manos de una persona que fue violenta con ella y nadie me da una respuesta".