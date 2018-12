Ocurrió en Avenida de Mayo 890.

La Justicia investiga la muerte de la mujer de 48 años que fue hallada muerta, desnuda, con una cuerda en el cuello y con la boca tapada con una cinta en un hotel porteño que se prendió fuego en Microcentro.

Todavía se investiga si la víctima, Sandra Acosta, perdió la vida a causa de un asesinato o de un suicidio. La causa fue caratulada como muerte de dudosa culpabilidad.

Los resultados de las pericias indicaron que la causa de la muerte fue el incendio. Sin embargo, aún no determinaron si ella fue quién lo provocó. Agregaron que no encontraron signos de criminalidad o que indiquen la participación de terceros en el lugar.



Fuentes policiales aseguraron que no se registraron faltantes en la habitación de la víctima. Personal del inmueble situado en avenida de Mayo al 890 manifestaron que no advirtieron el ingreso ni egreso de personas extrañas.

La mujer vivía sola en el hotel hacía dos años y tenía problema de salud. El encargado del lugar, detectó una gran cantidad de humo en la pieza en la cual Acosta, ocupaba desde hace 2 años, agarró un matafuegos y rompió la puerta pero no la pudo rescatar.