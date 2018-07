Mientras sigue la búsqueda de, efectivos policiales detuvieron al joven venezolano que estudia con ella y uno de los apuntados por los investigadores porque tendría una relación amorosa con la joven.La chica de 19 años f ue vista por última vez el viernes a la mañana cuando ingresaba a la Facultad de Agronomía , donde cursa el Ciclo Básico Común. Las cámaras de seguridad del lugar muestran cómo ingresó a la institución, pero no se la ve salir."Según las amigas, tenían una relación pero a mi hija no le gustaba porque la celaba, la acosaba y la amenazaba. Les dijo a las amigas que le quería poner un freno a la relación y él se enteró y le empezó a hacer la vida imposible", aseguró su padre,, sobre el joven de 24 años detenido.Por su parte, el tío de la joven,, señaló en declaraciones a: "El detenido nos dijo que se había peleado con ella hacía tres semanas". Además, coincidió con el padre de la estudiante: "Melani quería dejarlo porque era muy agresivo con ella, celoso y posesivo".Este domingo se hicieron nuevos rastrillajes en la Facultad y alrededores con perros entrenados pero no hubo resultados satisfactorios.