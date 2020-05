Cada 6 de mayo se conmemora el Día Internacional Sin Dietas, cuyo fin es promover la aceptación del cuerpo natural y concientizar sobre los riesgos de practicar regímenes alimenticios muy estrictos para alcanzar una forma de belleza.

A su vez, también se invita a que los ciudadanos se informen sobre los falsos resultados de diferentes dietas y a subrayar la importancia de consultar a un especialista a la hora de realizar una dieta equilibrada y segura para el cuerpo.

La feminista británica Mary Evans Young fue la propulsora de la iniciativa. Ella luchaba contra las industrias de las dietas y buscaba alertar al mundo sobre el riesgo de los desórdenes alimentarios como la anorexia. La activista padeció dicha enfermedad y difundió su idea por primera vez en una entrevista en televisión en 1992.

El motivo por el cual se estableció que el Día Internacional Sin Dietas se conmemore el 6 de mayo es por la proximidad que tuvo con la explosión de Young en los medios masivos de comunicación.

La médica especialista en nutrición Mónica Katz, presidenta de Sociedad Argentina de Nutrición y autora de los libros “El método no dieta”, “Más que un cuerpo” y “Somos los que comemos”, en diálogo con cronica.com.ar se refirió a la importancia que tiene este día ya que “las dietas no funcionan”.

-¿Por qué es importante este día?

-Estamos viviendo en un mundo de dietas rotas, porque si hablás con la gente te das cuenta que hace mil y una dieta. Cuando una persona tiene un problema cardiovascular o una enfermedad coronaria, básicamente hay dos estrategias clásicas: colocar un stent o un bypass. Yo siempre digo: porqué solamente se usan dos estrategias para tratar un problema: es porque funcionan, son un enorme negocio que está al servicio de la búsqueda de magia.

En el 2007 se descubrió en la investigación “Diets don't work” de Traci Mann que una dieta extrema es el mejor predictor de ganancia de peso en los próximos cuatro años.

Hay miles de dietas, cuando hay tanto de algo es porque ninguna es eficaz en el mediano y largo plazo. La dieta en general como concepto no funciona porque está basada en la prohibición y en la limitación. El recurso es excluir y privarte de lo que te gusta, mientras el mundo sigue comiendo todos los días rico.

-¿Crees que estamos avanzando como sociedad en relación a los prejuicios sobre el cuerpo?

- No, estamos cada vez peor. Entre todos construimos un ideal de belleza solo por el hecho de ser flacos. Hoy si sos lindo sos flaco, y esa es una construcción mortifera que la aceptamos sin chistar. Nosotros somos de los países campeones en tener trastornos alimentarios (bulimia, anorexia, etcétera).

Si mirás las modelos o actrices en la decada del 50 o 60 eran bellas desde el sentido clásico de la belleza. Ahora no sé si son lindas, pero sí son flacas. Es muy difícil zafar de esta obsesión.

Hoy se habla de una infelicidad corporal, miles de influencers en las redes te muestran su físico y se transforman en un modelo a seguir que no es natural, no son modelos saludables, ellos también tienen un trastorno con su propio cuerpo, porque sino no tendrían abdominales a los 30 años después de parir.

-¿Qué le dirías a la gente acomplejada por su físico y con problemas alimenticios?

-Yo lo primero que le diría es que se sienten a escribir una lista con dos cosas: cuáles son sus características como persona (soy buena persona, soy solidario, etc) y qué habilidades tiene (sé escribir, sé cocinar, etc). La única manera de ser más que un cuerpo es saber qué más sos y que más hacés. Eso sí se puede construir.

- ¿Qué tips les darías a las personas para que lleven una vida saludable a diario?

-Tener un estilo de vida saludable para tener un cuerpo cómodo y sano. Los estudios muestran que la gente no quiere ser sana, sino que quiere un cuerpo cómodo para tirarse al piso con los nietos, para jugar al fútbol y demás.

Hay que tener en cuenta que hay un 5% del mundo que se está protegido del sobrepeso, pero el resto no. Esa gran mayoría que no está protegida tiene que ser activa, tienen que moverse. Los adultos media hora por día o durante todo el día acumular mil pasos. En segundo lugar, es importante comer de forma lógica, en cada comida un plato. El plato es la unidad de consumo, nada en exceso. Por último, es importante, en la cuarentena y en la vida, tener en cuenta cómo gestiono mis emociones y estrés sin la comida. Hay que aprender a gestionar ese estado emocional sin usar comida.