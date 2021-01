A seis años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, aún hay mitos y dudas en torno a la investigación. Crónica HD, entrevistó en el piso a Diego Lagomarsino, una de las tres personas imputadas en la causa, responsable de haberle entregado el arma que se encontró al momento de su muerte.

Si bien la justicia aún no dictaminó si el fiscal se mató o lo mataron, tampoco se sabe con exactitud qué sucedió en torno a la muerte de Nisman.

“Fueron seis años de pelear contra muchas mentiras que se dicen”, aseguró Diego Lagomarsino en diálogo con el periodista Juan Cruz Sanz y Esteban Trebucq.

.

Lagomarsino afirmó : “Es muy difícil cuando escuchás gente que no sabe un pomo y la escuchás hablar como si supiera” y agregó: “Es muy complicado tener que decir todo el tiempo que no tengo nada que ver con esto”.

El imputado en la causa de la muerte del fiscal Nisman expresó: “La justicia no tiene pruebas para decir que lo mataron”. “Si lo que dice Gendarmería es verdad, ¿por qué no hacen una comprobación?”, cuestionó Lagomarsino.

El informático contó por qué le entregó el arma al fiscal, hecho que lo tiene implicado en la causa de su muerte.

“Yo le expliqué como se manejaba esa arma. Se lo expliqué sentados en el sillón. Nos sentamos uno al lado del otro y básicamente le expliqué como descargarla”, dijo y agregó: “Se la llevé porque me la pidió él. Para proteger a sus hijas pero después yo me entero que las hijas no estaban”.

“La justicia no tiene pruebas para decir que lo mataron” - Diego Lagomarsino.

“Lo único que a mi me convenció de que le de el arma, es que cuando se sienta en el sillón y con los ojos rojos me dice: ‘No sabés lo que se siente que tus hijas no quieran estar con vos por miedo’. Y las hijas no estaban, me mintió”, contó Lagomarsino.

Ante la pregunta de cómo sabía el fiscal que Lagomarsino poseía un arma, contestó: “De mentira a verdad me sacó que yo tenía un arma” y completó: “Hay gente que tiene poder para convencerte de hacer ciertas cosas. Y así fue con el arma”.

Según expresó Lagomarsino, todo lo que dice en referencia a la causa para justificar su inocencia “sale del expediente”.

“Se autodisparó. Sin dudas por lo que dice el expediente. Lo importante es saber qué lo llevó a Nisman a esa situación”, expresó y aseguró que no sólo estudió el expediente de la cusa sino que además, evaluó las pericias “con personas que saben un montón”.

El día que le quitaron la tobillera a Diego Lagomarsino

El imputado expresó que por estar vinculado a la causa, pensó tiempo atrás en suicidarse. “Mi mujer se fue con los chicos y dije: hasta acá llegué”.

Lagomarsino contó en vivo en el piso de Crónica HD que hace dos meses le quitaron la tobillera. “Hasta el día de hoy no hice nada para escaparme, al contrario. Mis tobilleras se llaman Gregoria y Elena. y yo de ellos no me voy a escapar”, dijo.

Lagmarsino aseguró: “Para meter preso a alguien hay que cumplir con varios motivos y yo no tuve ninguno de esos”.

.

“El asesinato de Nisman es un invento basado en lo que dice Gendarmería. Por eso pedimos que los peritos declaren en testimonial. Mintieron. El problema es por qué mintieron”, concluyó.

En el piso junto a los periodistas se encontraba también Cristian Esteller, Licenciado en Criminalística, quien discutió varias diferencias con Lagomarsino, sobre distintos detalles que se estudian en la causa. “Para mi sí lo mataron”, dijo Esteller.

Por otro lado, los periodistas de Crónica HD, presentaron dos informes sobre las posiciones que tomaron Gendarmería y Policía Federal en base a la causa.