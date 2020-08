Jacob Perkins: el padre del "freezer"

1835 - El inventor, ingeniero mecánico y físico estadounidense Jacob Perkins patentó una máquina para el ciclo de refrigeración por compresión de vapor, es decir, un artefacto para producir hielo. La misma patente fue otorgada tanto en Escocia como en Inglaterra pro de forma separada.

El gran invento de Perkins.

Comenzó a "rodar" la Línea Roca

1865 - Se inauguró el primer tramo de 77 kilómetros del Ferrocarril del Sud (hoy llamada Ferrocarril Roca) desde Plaza Constitución hasta la localidad de Jeppener, y para el 14 de diciembre de ese mismo año, la línea llegada a la ciudad de Chascomús. En 1948 fue adquirido por el Estado nacional.

Desde Gales a Chubut

1874 - Se fundó la localidad chubutense de Gaiman que es tradicional por mantener las costumbres y tradiciones de los colonos galeses que llegaron al año siguientes. Tiene algo más de 4 mil habitantes y su economía se basa en el desarrollo de las industrias madereras y lácteas, además de ciertos cultivos.

Carlos Juan Finlay: descubrimiento clave

1881 - El médico y científico cubano Carlos Juan Finlay descubrió a través de estudios que el mosquito Aedes Aegypti era el transmisor de la fiebre amarilla. De ahí nació el suero contra esta enfermedad y fue una gran contribución para controlar la diseminación de la misma, que dejó miles de muertos.

Finlay evitó miles de muertes por la fiebre amarilla.

Independencia india

1947 - Tras varias décadas de dominio británico, la India logró su tan ansiada independencia y también nació el Nuevo Dominio de Pakistán y Muhammad Alí Jinnah juró por el cargo de gobernador general en Karachi. En tanto, en la India comenzó a agigantarse la figura de Mahatma Gandhi.

Steve Martin: humor es su manera de vivir

1945 - Nació Steve Martin, quien es un actor, comediante, escritor, músico y cantante estadounidense que recibió un Premio Oscar en 2013 de manera honorífica. Algunas de sus películas más destacadas son "El padre de la novia", "Todo sobre mi", "El joven solitario" y "Aviones, trenes y automóviles".

Con la comicidad en la piel.

Earvin "Magic" Johnson: pura magia con la "naranja"

1959 - Nació Earvin "Magic" Johnson, quien es un ex basquetbolista estadounidense que es considerado como uno de los mejores de la historia de este deporte. Fue cinco veces campeón de la NBA (1980, 1982, 1985, 1987 y 1988) y se adjudicó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1992.

Halle Berry: una diosa de ébano

1966 - Nació Halle Berry, quien es una modelo y actriz de cine y televisión estadounidense que se adjudicó con un Premio Oscar en 2002 por "Monsters ball" y diversas distinciones. Algunas de sus cintas más recordadas son "El último boy scout", "X-Men", "Gatúbela" y "007: otro dia para morir".

Gatúbela, uno d sus grandes papeles.

Rally Barrionuevo: de lo nuestro, lo mejor

1972 - Nació Raúl Eduardo Barrionuevo, más conocido como Rally Barrionuevo, quien es un cantante y compositor de música folclórica de sumo crecimiento en nuestro país. Algunas canciones importantes son "Melodía viajera", "La sucursal", "Zamba y acuarela" y "Como danza la esperanza".

Samuel Williams: otra voz que se apagó

1992 - Murió Samuel Tony Williams, quien fue un cantante estadounidense y se desempeñó como la voz principal del grupo "Los Plateros". Algunos de los temas más recordados de esta banda son "My prayer", "The Great pretender", "Smoke gets in your eyes", "Only you" y "Twilight time".