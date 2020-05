1905 - Nació Henry Fonda, quien fue un actor y director de cine y teatro estadounidense que ganó dos veces el Premio Oscar, en 1980 de manera honorífica y en 1981 por su participación en el filme "On Golden Pond". Entre sus películas más recordadas figuran "Sólo se vive una vez", "Las uvas de la ira" y "Pasión de los fuertes", entre otras.

1926 - El escritor porteño Ricardo Güiraldes daba a conocer su mayor obra literaria, y una de las más emblemáticas de nuestras letras: "Don Segundo Sombra", libro que junto al "Martín Fierro" de José Hernández son las principales muestras de la llamada literatura guachesca y que se trata de una novela narrativa escrita en primera persona.

1929 - Se realizó la Primera entrega de los Premios Oscar que fueron presentados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y honró a las mejores películas de 1927 y 1928. Entre las distinciones otorgadas, "Amanecer" ganó el premio a la producción única y artística, y "Alas" ganó el premio a mejor película.

1937 - Nació Antonio Rattin, quien fue un ex futbolista, entrenador y político que jugó toda su carrera en Boca Juniors. En tanto, como director técnico lo hizo en Estudiantes de Río Cuarto, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca. Además, integró la selección nacional disputando los mundiales de 1962 en Chile y 1966 en inglaterra.

1953 - Nació Pierce Brosnan, actor de cine nacido en Irlanda reconocido por haber interpretado a James Bond en cuatro producciones y por haberse ganado dos Premios Globos de Oro. Entre sus películas más destacadas figuran "El caso Thomas Crown", "El espejo tiene dos caras", "Una estrella de Navidad" y "El hombre de noviembre", entre otras.

1957 - Murió Eliot Ness, quien fuera un agente del Tesoro estadounidense, famoso por sus esfuerzos por hacer cumplir la Ley seca en Chicago, como líder de un equipo legendario apodado "Los Intocables", con el cual cumplió con su objetivo de ver al mafioso Al Capone en la cárcel, algo que ocurrió en 1931.

1966 - El músico estadounidense Bob Dylan lanzó su séptimo álbum de estudio "Blonde on blonde" publicado por Columbia Records. El álbum, uno de los primeros discos dobles en la historia de la música moderna, completó la trilogía de rock que Dylan comenzó con "Bringing It All Back Home" en 1965 y continuó con "Highway 61 Revisited" un año después.

1966 - El grupo de rock estadounidense The Beach Boys lanzó su undécimo disco de estudio llamado "Pet sounds". Lo particular fue que se hizo con armonías vocales, efectos de sonido, e instrumentos no convencionales como electroteremines, timbres de bicicleta, campanas, botellas de Coca-Cola y ladridos de perro; todo esto con teclados y guitarras habituales.

1970 - Nació Gabriela Sabatini, ex tenista nacional considera la mejor argentina de la historia en su deporte, llegando a ser tercera en el ránking mundial. Entre sus logros más importantes figuran el Abierto de Estados Unidos obtenido en 1990 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

2006 - Murió Jorge Porcel, quien fuera un actor, humorista y cantante que es recordado por su dupla en las películas con Alberto Olmedo. Ganó cuatro veces el Premio Martín Fierro por su labor cómica en 1970, 1972, 1973 y 1974. Entre sus filmes más reconocidos figuran "Los colimbas se divierten", "Los reyes del sablazo" y "Galería del terror", entre otras.