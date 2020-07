El nacimiento de un patriota

1764 - Nació Juan José Castelli, quien fue un abogado y político que participó activamente en la Revolución de Mayo, siendo vocal de la Primera Junta de Gobierno patrio. Además fue el representante de la Junta en el Ejército Auxiliar del Perú, aunque las derrotas sufridas lo hicieron regresar rápido a Buenos Aires, donde finalmente fue destituído.

Otro de los héroes de nuestra patria.

Napoleón versus San Martín

1808 - Se produjo la batalla de Bailén, la cual se libró durante la Guerra de la Independencia Española y supuso la primera derrota en campo abierto de la historia del ejército napoleónico. Entre ambos se juntó una fuerza de combate de más de 50 mil hombres, y en las filas españolas combatió José de San Martín, quien fue ayudante de campo del marqués de Coupigny.

De los Cárpatos para el mundo

1946 - Nació Ilie Nastase, quien es un ex tenista rumano que llegó a ser número uno en el ránking en 1973, tras adjudicarse ese año 15 títulos individuales, entre los cuales sobre sale Roland Garros. También se alzó dos veces con Wimbledon y una vez con el Abierto de Estados Unidos, aunque nunca pudo quedarse con ninguna edición de la Copa Davis (perdió 3 finales).

El mejor rumano de todos los tiempos.

El maestro de la "viola"

1947 - Nació Brian Harold May, quien es un compositor, activista, astrofísico y guitarrista británico, que es mundialmente conocido por ser parte de la banda Queen. Si bien tocó al guitarra en el legendario grupo, ha compuesto canciones como "We will rock you", "Who wants to live forever", "The show must go on", "Too much love will kill you" y "Hammer to fall".

Surge un habilidoso

1953 - Nació René Orlando Houseman, quien fue un futbolista argentino y es considerado como uno de los mejores del fútbol argentino en su puesto. Se desempeñó en equipos como Huracán, Defensores de Belgrano, River, Excursionistas, Independiente, Colo Colo, Amazulu de Sudáfrica y la selección nacional, con la que salió campeón del mundo en 1978.

René, un equilibrista del fútbol.

Una de las chicas de "Olmedo"

1955 - Nació Silvia Pérez Ardiles, quien es una actriz, vedette y modelo que participó en películas como "El manosanta está cargado", "Las minas de Salomón Rey", "Sucedió en el internado", "Atracción peculiar", "Los hijos de López", "La discoteca del amor" y "El profesor punk", entre otras. Además, protagonizó varias obras de teatro y programas televisivos.

Un director dorado

1959 - Nació Juan José Campanella, quien es un director de cine y televisión, guionista y productor, que ganó el premio Óscar por "El secreto de sus ojos", como Mejor película de habla no inglesa en 2010. Otras cintas que dirigió fueron "Belgrano", "Metegol", "El cuento de las comadrejas", "El hijo de la novia", "Luna de Avellaneda" y "El mismo amor, la misma lluvia".

Campanella y "su" Premio Oscar.

Una destacada actriz

1978 - Nació Dolores Fonzi, quien es una actriz que se destaca tanto en televisión como en teatro y cine. Algunas de sus cintas más destacadas son "Nieve negra", "La cordillera", "Truman", "Salamandra", "El fondo del mar" y "Vidas privadas", en tanto, en televisión figuran "Verano del 98", "Ricos y famosos", "El sodero de mi vida", "Graduados" y "La leona".

Se te extraña "Negro"

2007 - Murió Roberto Alfredo "Negro" Fontanarrosa, quien fue un humorista gráfico y escritor, que es reconocido a nivel mundial por sus grandes obras como "Boogie el Aceitoso", "Inodoro Pereyra y su perro Mendieta" o "Semblanzas deportivas", entre otras. Además, se desempeñó como guionista en "Martín Fierro, la película" y "Cuestión de principios".

Un duro que se fue

2019 - Murió Rutger Hauer, quien fue un actor neerlandés que actuó en más de 140 películas, entre las cuales se destacan "Blade runner", "Halcones de la noche", "La leyenda del santo bebedor", "El último reino", "La aventura del Poseidón", "Confesiones de una mente peligrosa", "Clave: Omega" y "Se busca vivo o muerto".