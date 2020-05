1934 - Mueren "Bonnie" Parker y "Clyde" Barrow quienes fueron dos fugitivos, ladrones y criminales de los Estados Unidos. Se caracterizaban por tenerse un gran amor, y siguieron unidos hasta el momento de su muerte. Ambos captaron la atención de la prensa local y fueron considerados como "enemigos públicos" entre 1931 y 1934.

1936 - Se inauguró el Obelisco porteño para conmemorar los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires por el conquistador español Pedro de Mendoza. Su construcción fue encargada al arquitecto Alberto Prebisch, autor también del Teatro Gran Rex, y quien estuvo a cargo del consorcio alemán GEOPÉ-Siemens Bauunion-Grün & Bilfinger.

1942 - Nació José Omar Pastoriza, quien fue un ex futbolista y entrenador, que se desempeñó como jugador en equipos como Independiente, Colón de Santa Fe, Racing y Mónaco. En el "Rojo" ganó tres títulos locales y una Copa Libertadores de América. Como entrenador digirió a conjuntos como Independiente, Boca, Racing y Argentinos Juniors.

El "Pato" ganó todo con el "rojo".

1949 - Nació Alan García, quien fue un abogado, orador, político y escritor peruano, y llegó a ser presidente de su nación en dos mandatos no consecutivos: de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011. Sus gobiernos se caracterizaron por tener problemas con casos de corrupción, hiperinflación y problemas con el grupo Sendero Luminoso.

1961 - Nació María Graciela Galán Cuervo, más conocida como Lucía Galán, quien es una cantante y actriz que forma parte del dúo Pimpinela. Hace casi 40 años que están en escena y siguen siendo un símbolo de la balada nacional. Entre sus canciones más importantes figuran "Hay amores que matan" o "Valiente", entre otras.

Lucía y Joaquín Galán, integrantes de "Pimpinela".

1972 - Nació Rubens Barrichello, quien es un piloto de automovilismo brasileño, que llegó a competir en la Fórmula 1 por 18 años y en seis escuderías distintas. Resultó subcampeón en los campeonatos 2002 y 2004, tercero en 2001, y cuarto en 2000 y 2003 para Ferrari, y luego nuevamente tercero para Brawn en 2009.

1974 - Nació Sebastián Wainraich, quien es un actor, comediante y conductor de televisión y radio, que trabajó en varias series y programas de televisión, obras de teatro y películas cinematográficas. Entre sus filmaciones más destacadas figuran "Una noche de amor", "No soy tu mami" o "Caída del cielo", entre otras.

1992 - Murió Héctor Roberto Chavero, más conocido como Atahualpa Yupanqui, quien fue un cantautor, guitarrista, poeta y escritor, que es considerado como el músico de folclore más importante de nuestro país. Entre sus canciones más conocidas se destacan "Luna tucumana", "El arriero", "Piedra y camino" y "Tierra querida", entre otras.

Atahualpa, el artífice del folclore.

2000 - La cantante cubana Gloria Estefan grabó su noveno álbum de estudio llamado "Alma caribeña", que fue lanzado al mercado por la compañía discográfica Epic Records. El disco vendió más de un millón de copias y ganó varios Premios Grammy. Entre sus canciones más destacadas figuran "No me dejes de querer" o "Cómo me duele perderte", entre otras.

2017 - Murió Roger Moore, quien fue un actor de cine y televisión inglés, que tuvo un papel preponderante en la saga de James Bond, ejerciendo el papel del espía más conocido del cine, además de ser honrado como Caballero por la reina Isabel II. Entre sus películas más destacadas figuran "Escape a Atenas", "El milagro" y "Gente de la calle", entre otras.