Fin de la Guerra de los Cien Años

1475 - Se firmó el Tratado de Picquigny (ubicado en la zona de Francia) entre Luis XVI de Francia y Eduardo IV de Inglaterra, y se lo consideró como el punto final de la Guerra de los Cien Años entre ambas naciones. El rey inglés volvió a su país con el ejército pero recibió una suma de 75 mil coronas de oro y una pensión.

La perla del Ártico

1728 - En la isla de Groenlandia se produjo la fundación de la localidad de Nuuk por parte del misionero noruego Hans Egede, que luego tuvo la colonización del lugar (bajo la corona noruego-danesa). La localidad tiene una superficie de 686 kilómetros cuadrados y una población de más de 16 mil habitantes.

Nuuk, una belleza en los confines del mundo.

Juan Bautista Alberdi: el padre de la Constitución Nacional

1810 - Nació Juan Bautista Alberdi, quien fuera un abogado, jurista, político, economista, diplomático y escritor que es el autor intelectual de la Constitución Argentina de 1853. También es considerado como uno de los exponentes de la Generación de 1837, junto a Miguel Cané, José Mármol y Juan Gutiérrez.

Una iniciativa sobre "rieles"

1857 - Se inauguró en la capital porteña el Ferrocarril Oeste de Buenos Aires (hoy la Línea Sarmiento), que fue el primero en ser construido en nuestro país y el que inició la extensa red ferroviaria que se expandió años más tarde. La locomotora "La Porteña" fue la encargada de realizar el primer viaje hasta el barrio de Flores.

Ingrid Bergman: una verdadera estrella de Hollywood

1915 - Nació Ingrid Bergman, quien fuera un actriz sueca que se adjudicó tres Premios Oscar por su participación en las películas "Gaslight" (1945), "Anastasia" (1957) y "Asesinato en el Expreso de Oriente" (1974). Otras películas destacadas son "Por quien doblan las campanas" y "Casablanca".

Ingrid Bergman, junto a Humphrey Bogart en "Casablanca".

James Hunt: carisma y talento sobre la pista

1947 - Nació James Simon Wallis Hunt, quien es un ex piloto de carreras y comentarista británico que participó por siete años en la categoría de Fórmula 1. Fue campeón del mundo en 1976, cuarto en 1975 y quinto en 1977, y obtuvo 10 victorias, 23 podios y 14 pole positions.

James Hunt y su gran rival en la pista, Niki Lauda.

Michael Jackson: el "rey" del Pop

1958 - Nació Michael Joseph Jackson, quien fuera un cantante, productor, actor, compositor, bailarín y filántropo estadounidense que es llamado como "El rey del pop". Algunas de sus canciones más destacadas son "Thriller", "Billy Jean", "Bad", "Black or White", "Heal the World" y "Remember the time".

Ramón Díaz: el "Ángel de River"

1959 - Nació Ramón Ángel Díaz, quien es un ex futbolista y entrenador que jugó en equipos como River, Napoli, Avellino, Fiorentina, Inter, Mónaco, Yokohama Marinos y la selección nacional con la que ganó el Mundial sub de 1979. Ganó una Copa Libertadores con River y varios títulos locales.

Ramón Díaz, un depredador adentro del área.

Lee Marvin: adiós a un duro del cine

1987 - Murió Lee Marvin, quien fuera un actor de cine y televisión estadounidense que ganó el Premio Oscar por su participación en la película "La ingenua explosiva" (1965). Otras cintas en la cuales se destacó fueron "Infierno en el Pacífico", "Doce del patíbulo", "El tren de los espías" y "Día de perros".

Se apagó la llama en Atenas

2004 - Culminaron los XXVIII Juegos Olímpicos celebrados en la ciudad griega de Atenas, en la cual participaron 201 países con más 10 mil atletas diseminados en 28 deportes individuales y grupales. El medallero fue liderado por Estados Unidos con 36 medallas de oro, China con 32 y Rusia con 28.