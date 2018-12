El 64 por ciento de las argentinas afirma haber sufrido acoso o abuso sexual, hechos que ocurren en su mayoría en la calle y el transporte público.



Un informe de las consultoras D'Alessio IROL y Berensztein indica, además, que el 39 por ciento reporta haber sufrido maltrato por parte de su pareja.



La encuesta arrojó que el 96 por ciento de las mujeres considera la violencia de género un asunto grave o muy grave, cifra que entre los hombres se sitúa en el 82 por ciento.



La calle y el transporte público son los lugares más frecuentes donde sucede el abuso o el acoso, ambos con el 40 por ciento, seguidos del trabajo (20 %), el hogar (19 %), un establecimiento educativo (7 %) y un club o gimnasio (4 %).



En la pareja, el 39 por ciento admite haber sufrido abuso, que fue emocional en el 16 % de los casos, verbal en el 15 %, físico en el 5 % y sexual en el 3 %.



El 17 por ciento denunció los abusos sufridos, frente al 43 % que acudió a ayuda profesional, el 35 % que no hizo nada y el 32 % que pidió ayuda a su familia o su entorno.



La sociedad argentina percibe en un 87 por ciento la violencia de género como un problema grave o muy grave, pero el 15 % de los hombres y el 4 % de las mujeres cree que es poco grave, y el 3 % de los hombres opina que no es nada grave, una visión que no se da entre las mujeres.



Tras casos como el de la denuncia de violación de la actriz Thelma Fardín de "Patito Feo" hacia su compañero en la serie Juan Darthés, el 40 por ciento de los argentinos (49 % las mujeres y 35 % los hombres) está de acuerdo con los escraches públicos siempre que se haya hecho una denuncia previa y el 12 % (18 % mujeres y 9 % hombres) cree incluso que es la única vía para dar a conocer el hecho. Un 48 por ciento de la sociedad (56 % hombres y 33 % mujeres), no obstante, se muestra en desacuerdo con los escraches públicos.



Los datos de la encuesta se tomaron en base a las respuestas realizadas en línea de 700 personas mayores de 18 años y provenientes de todo el país.